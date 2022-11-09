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Dünya, Koronavirüs

Çin'in Guangcou şehrinde yaklaşık 5 milyonluk nüfusu etkileyen kısmi kapanmaya gidildi

Çin'in üçüncü büyük şehri Guangcou, Kovid-19 salgınının başından bu yana karşılaştığı en büyük vaka artışını kontrol altına almaya çalışıyor.

Emre Aytekin   | 09.11.2022
Çin'in Guangcou şehrinde yaklaşık 5 milyonluk nüfusu etkileyen kısmi kapanmaya gidildi Fotoğraf: Miguel Candela Poblacion/AA

Pekin

Ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi olan 18 milyonluk şehirde, son 24 saatte vaka sayısı 2500'ü aştı.

Vaka sayısı salgının başından bu yana en yüksek düzeye çıkarken şehirde yaklaşık 5 milyonluk nüfusun yaşadığı metropol bölgelerde kısmi kapanmaya gidildi.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, karantinaya alınan bölgelerdeki vatandaşların pazar gününe dek evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılırken her haneden günde bir kişinin alışveriş için çıkmasına izin verileceği bildirildi.

Şehrin büyük bölümünde toplu taşıma durduruldu, okullar tatil edildi.

Guangcou'dan başkent Pekin ile diğer büyük şehirlere uçuşlar durduruldu.

Son 24 saatte 8 bin 335 vaka

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 1346, göstermeyen 6 bin 989 vaka saptanırken günlük vaka sayısı son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Vakaların nüfusa oranla az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen Çin, "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

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