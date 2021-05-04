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Dünya

Çin'den Myanmar'da darbe sonrası yaşanan krizin çözümünde 'bölgesel kuruluşların rolünü artırması' önerisi

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Jun, Myanmar'da askeri darbenin ardından herhangi bir müdahalenin müdahalenin kaosa neden olacağını ve gerginliği daha fazla artıracağını belirterek krizin çözümünde bölgesel kuruluşların daha fazla rol oynamasını önerdi.

Betül Yürük   | 04.05.2021
Çin'den Myanmar'da darbe sonrası yaşanan krizin çözümünde 'bölgesel kuruluşların rolünü artırması' önerisi

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi mayıs ayı dönem başkanlığını devralan Çin'in BM Büyükelçisi Zhang Jun, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Çin'in Myanmar'da iç savaş çıkması endişesi taşıyıp taşımadığını değerlendiren Zhang, Myanmar'ın birçok etnik azınlığın yer aldığı bir ülke olduğu, herhangi bir yanlış müdahalenin kaosa neden olacağı ve gerginliği daha fazla artıracağı uyarısı yaptı.

Çin'in krizin çözümü için diplomatik çabaları desteklediğini belirten Zhang, "Bölge ülkeleri, bölgesel örgütler bölgesel sorunların çözümünde daha büyük rol almalı çünkü durumu daha iyi anlıyorlar." dedi.

Zhang, ABD'nin Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle baskı politikası uygulamak yerine diyalog ile yaklaşması önerisinde de bulundu.

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