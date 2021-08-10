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Dünya

Çin'de, vahşi fillerin ilerlediği güzergahta 150 binden fazla kişi tahliye edildi

Çin’de doğal koruma alanlarından uzaklaşan 14 vahşi Asya filinin ilerlediği Yunnan eyaletinde 150 binden fazla kişi tahliye edildi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 10.08.2021
Çin'de, vahşi fillerin ilerlediği güzergahta 150 binden fazla kişi tahliye edildi

Ankara

Doğal koruma alanlarından yaklaşık bir buçuk yıldır uzakta olan 14 vahşi Asya filinin, geri döndüğü ve doğal koruma alanlarına 200 kilometre yaklaştığı bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, filleri izleyen ekibin lideri Vang Yong, sürünün yönlendirilerek, Yüenciang Nehri'ni geçtiğini ve güneye doğru ilerlemeye devam ettiğini aktardı.

Yaklaşık 17 aydır koruma alanlarından uzaktaki fillerin, yerleşim yerlerinde herhangi bir zarara yol açmaması için 150 binden fazla kişinin geçici olarak tahliye edildiği belirten Vang, fillere göç yolu boyunca 180 bin ton yiyecek sağlandığını ve bu hayvanların, 25 bini aşkın polis tarafından insansız hava araçlarıyla takip edildiğini kaydetti.

İnsansız hava araçlarıyla takip edilen fil sürüsünün, kapıları parçaladıkları, dükkanlara zarar verdiği, yiyecekleri çaldığı, bir kanalda yıkandıkları ve ormanın ortasında uyuyakaldıkları görülmüştü.

Ülkede fillerin en uzun mesafeli göçü olarak nitelendirilen olayın nedeni ise henüz bilinmiyor.

Zambiya merkezli bir yaban hayatı koruma örgütü Game Rangers International’dan Lisa Olivier, fillerin rutin bir şekilde ilerlediğini ve güvenli bir yer bulmaya çalıştıklarını söylemişti.

Yolculuk sırasında iki dişi filin doğum yapmasına değinen Olivier, fillerin doğum yapmak üzereyken yeni alanlara taşınmalarının alışılmadık bir şey olduğunu vurgulamıştı.

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