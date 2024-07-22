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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Çin'de toplanan Filistinli gruplar, "ulusal birlik anlaşmasına" yaklaştıklarını duyurdu

Filistinli gruplar, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki tüm güçlerin "kapsamlı bir ulusal birliğe" ulaşma ve geçici uzlaşı hükümeti kurma konusunda anlaşmaya "varmak üzere" olduklarını duyurdu.

Awad Rjoob, Hamdi Yıldız  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
Çin'de toplanan Filistinli gruplar, "ulusal birlik anlaşmasına" yaklaştıklarını duyurdu

Ramallah

Çin hükümetinin daveti üzerine başkent Pekin'de toplanan Filistinli 14 ulusal grup, 2 gün süren toplantıların sonunda bir bildiri yayımladı.

Anlaşmaya yaklaşıldığının belirtildiği bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Ulusal gruplar, FKÖ çatısı altındaki tüm Filistin güçlerini ve gruplarını içeren kapsamlı bir Filistin ulusal birliğe ulaşma ve Birleşmiş Milletler kararlarına ve 194 sayılı karara uygun olarak, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması, geri dönüş hakkını garanti altına alınması esaslarına bağlılık konusunda anlaştı."

Pekin'deki toplantılara Fetih, Hamas, İslami Cihat, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin Kurtuluş Demokratik Cephesi'nin bulunduğu 14 grup katıldı.


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