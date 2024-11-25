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Dünya

Çin'de soğuk hava dalgası ve kar fırtınaları nedeniyle "sarı alarm" verildi

Çin'in kuzeydoğusunda beklenen soğuk hava dalgası ve kar fırtınaları nedeniyle "sarı alarm" ilan edildi.

Emre Aytekin  | 25.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
Çin'de soğuk hava dalgası ve kar fırtınaları nedeniyle "sarı alarm" verildi

Beijing

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkenin kuzey ve orta kesimlerinin büyük bölümünde hava sıcaklıklarının gelecek 4 günde 6 ila 10 derece düşeceği belirtildi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki İç Moğolistan Özerk Bölgesi ile Heylongciang, Cilin ve Liaonig eyaletlerinde bugün ve yarın kar fırtınaları beklendiği ifade edilen açıklamada, kötü hava koşulları nedeniyle sarı alarm verildiği bildirildi.

Açıklamada, sürücülere ve yayalara karlı hava koşullarında daha dikkatli olmaları tavsiye edilirken, yerel yönetimlerden kara yolları, demir yolları, elektrik nakil ve iletişim hatlarıyla ilgili gerekli tedbirleri almaları çağrısı yapıldı.

Çin'in 4 aşamalı soğuk hava uyarı sisteminde "sarı", üçüncü seviye alarm düzeyini temsil ediyor. Aciliyet sırasına göre "kırmızı" en yüksek seviye sayılırken, onu "turuncu", "sarı" ve "mavi" izliyor.

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