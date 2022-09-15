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Dünya

Çin'de Mufia Tayfunu nedeniyle yaklaşık 1,6 milyon kişi tahliye edildi

Çin'in doğu kıyılarını etkileyen Mufia Tayfunu nedeniyle yaklaşık 1,6 milyon kişinin evlerinden tahliye edildiği bildirildi.

Emre Aytekin   | 15.09.2022
Çin'de Mufia Tayfunu nedeniyle yaklaşık 1,6 milyon kişi tahliye edildi

Pekin

Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Cıciang eyaletinde 1,2 milyon, Şanghay şehrinde ise 426 bin kişi geçici sığınaklara yerleştirildi.

Tayfun nedeniyle toplamda yaklaşık 1,6 milyon kişi evlerinden tahliye edildi.

Saatteki hızı 125 kilometreye ulaşan tropik siklon, dünden itibaren Cıciang kıyılarında etkili olmaya başladı.

Kuzeye doğru hareket eden tayfun bugün öğle saatlerinde Şanghay'ın güneyindeki Fıngşian ilçesine şiddetli rüzgar ve yağış getirdi.

Tayfun nedeniyle Şanghay'ın iki uluslararası havalimanında uçak seferleri iptal edilirken, Asya'nın en büyük konteyner terminalleri olan Şanghay Limanı ve Cıciang'daki Ningbo Limanı operasyonlarını durdurdu.

Zayıflayarak kuzeye doğru hareket eden Mufia Tayfunu'nun Şanghay'ın kuzeyindeki Ciangsu kıyılarını etkilemeye başladığı bildirildi.

Mufia, Çin'de bu yıl görülen 12. tayfun oldu.

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