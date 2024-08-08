Dolar
33.53
Euro
36.76
Altın
2,397.02
ETH/USDT
2,439.30
BTC/USDT
57,345.00
BIST 100
10,082.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp için cenaze töreni düzenleniyor
logo
Dünya

Çin, ihtilaflı sularda 100 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettiğini iddia etti

Çin, ülkenin güneybatısında bulunan Hainan Adası açıklarındaki ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde 100 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettiğini öne sürdü.

Ecem Şahinli Ögüç  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Çin, ihtilaflı sularda 100 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettiğini iddia etti

Ankara

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC), Hainan Adası açıklarında yürüttüğü sondaj çalışmaları sonucunda "Lingshui 36-1" adlı yeni bir doğal gaz rezervi keşfettiğini duyurdu.

Ulusal makamlar tarafından onaylanan Hainan Adası'nın açıklarındaki ihtilaflı Güney Çin Denizi'ndeki rezervin 100 milyar metreküpün üzerinde olduğu ifade edildi.

Rezervin, deniz derinliği ortalama 1500 metre olan bölgede, tabanın 210 metre altında bulunduğu kaydedildi.

Çin, mart ayında ülkenin kuzeydoğusundaki Bohay Denizi'nde 100 milyon tonluk ham petrol rezervi keşfetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 60. yıl dönümünde Erenköy Direnişi'ni ve şehitlerini andı
İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlama LPG birikmesinden kaynaklanmış
Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 64 terörist etkisiz hale getirildi
Yusuf Dikeç'in atış tarzı, Gazze'deki katliama dikkati çeken yaratıcı aktivizme ilham oldu
İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Özdemir: Yeniden kurgulanmış küresel bir sisteme ihtiyaç var

Benzer haberler

Çin, ihtilaflı sularda 100 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettiğini iddia etti

Çin, ihtilaflı sularda 100 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettiğini iddia etti

Piyasalardaki toparlanma eğiliminin ardından tahvil faizleri yeniden yükselişte

Olimpiyat Oyunları'nda onuncu günün sonunda Çin yeniden liderliğe yükseldi

Çin'de 2024'ün ilk 6 ayında yeni evlilikler azaldı

Çin'de 2024'ün ilk 6 ayında yeni evlilikler azaldı
Resesyon endişesi tahvil faizlerini düşürdü

Resesyon endişesi tahvil faizlerini düşürdü
Çin'de sel ve toprak kaymaları nedeniyle iki ayda 150'den fazla kişi hayatını kaybetti

Çin'de sel ve toprak kaymaları nedeniyle iki ayda 150'den fazla kişi hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet