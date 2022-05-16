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Dünya

Çin Donanması, en büyük muhribi Lhasa ile Sarı Deniz'de tatbikat yaptı

Çin Donanması'nın ülkenin kuzeyindeki Sarı Deniz'de, envanterindeki en büyük muhribi Lhasa'nın katıldığı askeri tatbikat düzenlediği bildirildi.

Emre Aytekin   | 16.05.2022
Çin Donanması, en büyük muhribi Lhasa ile Sarı Deniz'de tatbikat yaptı

Pekin

Yerel basındaki haberlere göre, "Tip 055" sınıfı, güdümlü füze taşıyan muhrip, "Tip 056A" sınıfı üç korvet ile "yüksek-alçak karışımı" hedeflere yönelik tatbikat gerçekleştirdi.

Devlet televizyonunun CCTV, görüntülere yer verilen haberinde, başka gemiler, denizaltılar, erken uyarı uçakları ve helikopterlerin de katıldığı 3 gün süren tatbikatta, uçaksavar, gemisavar ve denizaltısavar eğitimlerinin yapıldığı belirtildi.

Haberde, eğitimlerin, farklı tipteki gemilerin karmaşık elektromanyetik ortamdaki ortak hareket kabiliyetlerinin test edilmesini amaçladığı kaydedildi.

South China Morning gazetesi de askeri uzmanların görüşüne yer verdiği haberinde, tatbikatın, daha zayıf bölgesel rakiplerle muharebe senaryosuna göre tasarlanmış olabileceğini ileri sürdü.

Gazeteye konuşan, Çin ile ihtilaflı Tayvan'ın Deniz Kuvvetleri Akademisinin eski öğretim üyesi Lu Li-şih, "En büyük muhribin küçük korvetlerle eğitim grubu oluşturması ilginç. PLA'nın (Çin Halk Kurtuluş Ordusu) bunu yapmasının arkasında özel bir amaç olmalı. PLA, Tip 056A'yı Tip 055'i Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde Çin korvetlerine benzeyen küçük gemilere sahip Tayvan, Vietnam ve Filipinler gibi daha küçük rakiplerle potansiyel karşılamalar için eğitiyor olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Çin Donanması 2017-2020 döneminde 8 "Tip 055" ve son 10 yılda 70'ten fazla "Tip 056" ve "Tip 056A" savaş gemisini hizmete sokmuştu.

Ocakta donanmaya katılan, adını Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi olan kentten alan Lhasa Muhribi, 12 bin ton ağırlığıyla ABD Donanması'na "DDG-1000" tipi ait Zumwalt Muhribi'nin ardından "dünyanın en güçlü ikinci muhribi" olarak biliniyor.

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