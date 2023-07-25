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Dünya

Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang görevden alındı

Çin'de bir süredir kamuoyu önüne çıkmadığı için durumu merak konusu olan Dışişleri Bakanı Çin Gang görevden alınarak yerine Çin Komünist Partisi (ÇKP) Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi atandı.

Dildar Baykan Atalay  | 25.07.2023 - Güncelleme : 25.07.2023
Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang görevden alındı

Ankara

Xinhua ajansının haberine göre, 14. Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesinin 4. oturumunda alınan kararla Çin Dışişleri Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı değişti.

Komite, bir süredir kamuoyu önüne çıkmayan Dışişleri Bakanı Çin'i görevden alarak yerine Vang'ı atadı. Merkez Bankası Başkanı Yi Gang da görevden alındı ve yerine Pan Gongşıng getirildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise alınan kararları onaylayan başkanlık kararnamesi imzaladı.

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı, eski bakan Çin'in durumu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Çin Gang 25 Haziran'dan beri kayıptı

Çin'in diplomatik temaslarının arttığı bir dönemde bugün görevden alınan Dışişleri Bakanı Çin Gang'ın 25 Haziran'dan beri halkın karşısına çıkmaması dikkatleri çekiyordu.

Aralık 2022'de Dışişleri Bakanı olarak atanan Çin, 25 Haziran'da Pekin'de Sri Lanka, Rusya ve Vietnam yetkilileriyle görüşmesinin ardından yaptığı basın toplantısından sonra kamuoyunun karşısına çıkmamıştı.

Çin sosyal paylaşım sitesi Weibo'da Bakan'ın yokluğuyla ilgili tartışmaların sansürlenmiş olduğu iddia edilmiş, gazeteci ve analist Phil Cunningham, South China Morning Post (SCMP) için ABD-Çin ilişkileri hakkında yazdığı makalesinden Bakan Çin ile ilgili beş paragrafın kendisine haber verilmeden çıkarıldığını söylemişti.

Çinli uzmanlar söz konusu durumun arkasında Çin'in Hong Konglu bir spiker ile yaşadığı ilişkinin olabileceğine dair iddialar ortaya atmıştı.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) Dışişleri Bakanları düzeyinde Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 11-14 Temmuz'da düzenlenen toplantıya Çin Gang yerine ÇKP Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi katılmıştı.

Çin'in sağlık sorunu sebebiyle ASEAN toplantısına katılamadığı belirtilmişti.

Bakan ayrıca, 6-9 Temmuz'da ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile yapılan toplantıların yanı sıra 10 Temmuz'da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare'in görüşmesine de katılmamıştı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, 10 Temmuz'da Pekin'de yapılması planlanan ziyareti iptal edilmişti.

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