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Dünya

Cezayir'deki Ulusal Kurtuluş Cephesi kurulacak hükümete destek vereceğini açıkladı

Cezayir'de 12 Haziran'da yapılan erken genel seçimleri ilk sırada tamamlayan ve 105 milletvekili çıkaran Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC), Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un belirleyeceği çoğunluk hükümetini desteklemeye hazır olduğunu açıkladı.

Ali Semerci   | 17.06.2021
Cezayir'deki Ulusal Kurtuluş Cephesi kurulacak hükümete destek vereceğini açıkladı

İstanbul

UKC Genel Sekreteri Ebul Fadl Baci, başkent Cezayir'deki parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Basın toplantısında, kurulacak hükümetin şekliyle ilgili kendisine sorulan soruyu, "Programımız Cumhurbaşkanı Tebbun'un programına yakın ve dolayısıyla kendimizi Tebbun'un belirleyeceği çoğunluk hükümetinin içinde görüyoruz." şeklinde cevapladı.

Baci, hükümet kurulması yetkisinin, anayasanın koruyucusu sıfatıyla cumhurbaşkanının elinde olduğunu hatırlattı.

Cezayir'de seçimleri yöneten Bağımsız Ulusal Seçim İdaresi (ANİE) Başkanı Muhammed Şerfi, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, UKC'nin, 407 sandalyeli meclisin yüzde 25,79'una tekabül eden 105 sandalyeyi kazandığını ve seçimlerin galibi olduğunu belirtmişti.

Bağımsızların parlamentoda yüzde 19,16 ile 78, İslami eğilimli Barış Toplumu Hareketi'nin yüzde 15,72 ile 64, Demokratik Ulusal Birlik (RND) partisinin ise yüzde 14 ile 57 sandalye kazandığını ifade eden Şerfi, Mustakbel Cephesi'nin 48, Ulusal Bina Hareketi'nin de 40 sandalye kazandığını kaydetmişti.

Şerfi, geri kalan 15 sandalyenin de diğer küçük partiler arasında birer ikişer dağıldığını aktarmıştı.

Cezayir, 12 Haziran Cumartesi, Ulusal Halk Meclisindeki 407 temsilciyi seçmek üzere sandığa gitmişti. Muhaliflerin boykot çağrısı yaptığı seçimlerde, kayıtlı 24 milyondan fazla seçmenden sadece yüzde 30,2'si oy kullanmıştı.

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