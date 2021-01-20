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Dünya

Cezayir'de yeni seçim yasası için cumhurbaşkanlığı 'açık aday listesi' teklifinde bulundu

Cezayir Cumhurbaşkanlığı, hazırladığı yeni seçim yasası taslağıyla, seçmenlerin aday listelerinde istediği sıralamayı istediği şekilde seçebileceği "açık liste" sistemine geçilmesini teklif etti.

Abderrazak Boulkemh,Enes Canlı   | 20.01.2021
Cezayir'de yeni seçim yasası için cumhurbaşkanlığı 'açık aday listesi' teklifinde bulundu

İstanbul

Cezayir Cumhurbaşkanlığı, yakın dönemde yapılması planlanan parlamento ve yerel seçimler için yeni seçim kanunu teklifini tartışılmak üzere siyasi partilere gönderdi. 

Toplamda 313 maddeden oluşan kanun teklifi, seçmenlerin aday listelerinden istediği sıralamayı seçebilmesini böylelikle temsilin artırılmasını içeriyor.

Cezayir'de 2016 yılından bu yana seçmenlerin, siyasi partilerin sunduğu aday listelerini olduğu haliyle kabul ettiği "kapalı liste" sistemi uygulanıyor.

Söz konusu yasanın siyasi partiler ve kamuoyunda tartışılmasının ardından, ilgili değişikliklerle önce hükümetin ardından parlamentonun onayına sunulması planlanıyor.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, yeni dönemin anahtarı olarak kabul ettiği anayasa referandumunun Kasım 2020'de kabul edilmesinin ardından yönetime yeni seçim sistemi ve yeni bir parlamentoyla devam etmek istediğini açıklamıştı.

Ancak, Ekim 2020'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Tebbun, yurt dışında devam eden tedavisinin ardından aralık ayında ülkesine döner dönmez yeni seçim yasası için düğmeye basmıştı.

Cezayir Cumhurbaşkanı'nın geçen haftalarda, tedavisini tamamlamak üzere yeniden Almanya'ya gittiği açıklanmıştı.

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