Cezayir'de kısmi sokağa çıkma yasağı 15 gün uzatıldı
Cezayir, 44 vilayette koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağını 15 gün daha uzattı.
Cezayir
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Cezayir hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19'a karşı tedbir amaçlı alınan kısmi sokağa çıkma yasağı kararının 28 vilayette 19.00 ila 07.00 saatleri arasında, 16 vilayette ise 17.00 ila 07.00 saatleri arasında uygulanacağı belirtildi.
Kısıtlamanın 15 Haziran'a dek süreceği belirtilen karara göre ayrıca 4 vilayette karantinanın tamamen kaldırıldığı kaydedildi.
Son verilere göre, Kovid-19 kaynaklı 630 kişinin hayatını kaybettiği ülkede bugüne dek 8 bin 997 kişi hastalığa yakalandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.