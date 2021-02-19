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Dünya

Cezayir'de cumhurbaşkanlığı affıyla 33 aktivist serbest bırakıldı

Cezayir Adalet Bakanlığı, cumhurbaşkanlığı affı kapsamında ülkedeki protesto hareketi "Hirak" aktivisti 33 kişinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Abderrazak Boulkemh,Said İbicioğlu   | 19.02.2021
Cezayir'de cumhurbaşkanlığı affıyla 33 aktivist serbest bırakıldı Fotoğraf: Mousaab Rouibi / AA

Cezayir

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un dünkü kararının ardından bugün Adalet Bakanlığı konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Cezayir Cumhurbaşkanı "Hirak" aktivistleri için af çıkardı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, kamuoyunda “Hirak” olarak adlandırılan muhalif gösterilerde tutuklananlardan 30 ila 60 kişinin affedilmesi için cumhurbaşkanlığı affı çıkardı. Cezayir'in Tipaza Eyaletindeki Kolea kent hapishanesi önünde bekleyen bir grup, üç yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra aftan yararlanıp serbest bırakılan RSF muhabiri Halid Dararni’niyi (fotoğrafta) karşıladı. ( Mousaab Rouibi - Anadolu Ajansı )

Açıklamada, 21'i sosyal medya kullanımı ve gösteriler sırasındaki eylemleri nedeniyle hapis cezası alan toplam 33 Hirak aktivistinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Halk hareketinden nihai cezası bulunan 30 tutuklu ile hüküm giymeyen 60 kişiden oluşan başka bir grubun da serbest bırakılmasına karar verildiği aktarıldı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ülkedeki protesto hareketi "Hirak" içinden hükümlü en az 30 kişiye cumhurbaşkanlığı affı uygulanacağını duyurmuştu.

Cezayir'deki insan hakları örgütleri ve muhalefet partileri aylardır, mitinglerde veya sosyal ağlardaki paylaşımları nedeniyle tutuklananların serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Tebbun'a çağrıda bulunuyordu.

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