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Dünya, Koronavirüs

Cezayir'de aşı pasaportu zorunlu oluyor

Gülşen Topçu   | 09.12.2021
Cezayir'de aşı pasaportu zorunlu oluyor

Algeria

Cezayir hükümeti yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülkeye giriş-çıkışlarda ve halka açık etkinliklere katılım için aşı pasaportu uygulaması başlatıyor.

Bilim Kurulunun salgınla ilgili yeni tavsiye kararı Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Kararla, ülkeye giriş-çıkışlar, spor ve kültürel etkinlikler ile düğün salonlarına girişte aşı pasaportunun ibraz edilmesi şartı getirildi.

Kararın ne zaman yürürlüğe gireceği açıklanmadı.

Yeni kararla, hava ve deniz limanlarında aşı pasaportu uygulamasına geçilecek. Kovid-19 nedeniyle Mart 2020'den bu yana kapalı olan kara sınır kapılarında ise bu kararın uygulanmayacağı belirtildi.

Açıklamada, aşı pasaportu kararının Bilim Kurulu ve sağlık yetkilileriyle yapılan istişarelerin ardından Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un talimatları doğrultusunda alındığı aktarıldı.

Cezayir'de resmi verilere göre, bugüne kadar 212 bin 224 kişi virüse yakalanırken, 6 bin 126 kişi hayatını kaybetti, 145 bin 846 kişi ise iyileşti.


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