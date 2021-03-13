Euro
9.05
Dolar
7.57
BIST 100
1,557.39
Altın
1,724.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Cezayir ülke aleyhindeki kışkırtıcı faaliyetlerinden dolayı France 24 kanalını uyardı

Cezayir yönetimi, Fransız hükümetine bağlı France 24 Kanalına, ülke aleyhinde tahrik edici faaliyetlerde bulunması nedeniyle uyarıda bulundu.

Gülşen Topçu   | 13.03.2021
Cezayir ülke aleyhindeki kışkırtıcı faaliyetlerinden dolayı France 24 kanalını uyardı

Cezayir

Cezayir Radyosunun haberine göre, İletişim Bakanı Ammar Bilhaymer'den France 24'ün Cezayir ofisine görüşme daveti gitti. Kanalı temsilen Bakanlığa kimin gittiğiyle ilgili bilgi verilmedi.

Bilhaymer, kanalı, ülke aleyhindeki kışkırtıcı ve profesyonel olmayan faaliyetleri nedeniyle uyardı.

France 24 Kanalından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Mart 2020'de, bir araştırmacının, Franca 24 kanalında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede Cezayir yönetimi aleyhinde sarf ettiği sözler nedeniyle Fransa'nın eski Cezayir Büyükelçisi Xavier Driencourt de Cezayir Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

İki ülke ilişkileri, özellikle Fransız sömürge dönemine dayanan ve Cezayir'in ulusal hafızasına ilişkin dosyalar nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de Kovid-19 ile mücadelede yeni kararlar alındı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 15 bin 82 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığından kontrollü normalleşme sürecine ilişkin hatırlatma
Erciyes Üniversitesindeki Kovid-19 aşısı çalışmalarında faz-2 aşılamaları sürüyor

Benzer haberler

Cezayir ülke aleyhindeki kışkırtıcı faaliyetlerinden dolayı France 24 kanalını uyardı

Cezayir ülke aleyhindeki kışkırtıcı faaliyetlerinden dolayı France 24 kanalını uyardı

46. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 90 bini geçti

Cezayirliler 'köklü değişim' talebiyle bir kez daha sokaklara indi

Cezayirliler 'köklü değişim' talebiyle bir kez daha sokaklara indi
İsrail, Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesiminin Akdeniz'de düzenlediği ortak deniz tatbikatı tamamlandı

İsrail, Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesiminin Akdeniz'de düzenlediği ortak deniz tatbikatı tamamlandı
Fransa'da namaz kılması 'radikalleşme' ile ilişkilendirilerek işinden edilen şoför adalet arıyor

Fransa'da namaz kılması 'radikalleşme' ile ilişkilendirilerek işinden edilen şoför adalet arıyor