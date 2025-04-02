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Dünya

Cezayir, Filistin'deki durumu ele almak için BMGK'den acil toplantı talep etti

Cezayir, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) Filistin'deki durumla ilgili acil toplantı talebinde bulundu.

Iyad Nabolsi, Muhammed Emin Canik  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
Cezayir, Filistin'deki durumu ele almak için BMGK'den acil toplantı talep etti

Istanbul

Cezayir resmi haber ajansı APS'nin haberinde, "Cezayir, Filistin'deki duruma ilişkin BMGK'da acil toplantı talep etti ve toplantının yarın günü öğleden sonra yapılması bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

Başta İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarındaki durumun tehlikeli bir tırmanışa tanık olduğu aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze'ye rastgele saldırılar düzenlediği ve insani yardım çalışanlarını da kapsayan ölümlerin yaşandığı kaydedildi.

Gazze'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusunun kuşattığı bölgede Filistin Kızılay ekipleri, Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü personeli ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının olduğu 15 kişinin cesedinin bulunduğu hatırlatıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetinin "benzeri görülmemiş bir şekilde" artış gösterdiği belirtildi.


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