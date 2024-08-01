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Dünya

Cezayir’de 7 Eylül'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimi için kesin aday listesi açıklandı

Cezayir’de Anayasa Mahkemesi, 7 Eylül’de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için kesin aday listesini duyurdu.

Çağrı Koşak  | 01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
Cezayir’de 7 Eylül'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimi için kesin aday listesi açıklandı

İstanbul

Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, Anayasa Mahkemesi Başkanı Ömer Bilhac, cumhurbaşkanlığı seçimleri için 3 adayın başvurusunun kesinleştiğini açıkladı.

Anayasa Mahkemesinin tarafından kesinleşen adayların, bağımsız aday Abdülmecid Tebbun, Sosyalist Güçler Hareketi’nden (FFS) Yusuf Uşiş ve Barış Toplumu Hareketi’nden (MSP) Abdulaali Hassani Şerif olduğu kaydedildi.

Kesin aday listesinin resmi gazetede yayınlanmak üzere hükümet genel sekreterine iletildiği belirtildi.

Cezayir’de seçim süreci

Cezayir'de 2019 yılında kitlesel halk protestoları sonucu 20 yıllık iktidarı sonrasında istifa etmek zorunda kalan Abdulaziz Buteflika'nın ardından Abdülmecid Tebbun, yapılan seçimleri kazanarak cumhurbaşkanı olmuştu.

Halen görevde olan 78 yaşındaki Cumhurbaşkanı Tebbun, görevini bir dönem daha devam ettirmek için bağımsız adaylığını koyarken; ordu, medya, dini topluluklar, işverenler ve bazı siyasi partilerin desteğini aldığı ve seçimin favorisi olarak görüldüğü belirtiliyor.

Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti olan ve mecliste 65 milletvekili bulunan ana muhalefet partisi MSP de 57 yaşındaki mühendis Abdulaali Hassani Şerif'i aday gösterdi.

Mecliste 26 milletvekili olan FFS Genel Sekreteri Yusuf Uşuşi ise eski gazeteci ve milletvekili olarak adaylar arasında yer aldı.

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