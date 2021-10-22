Dolar
9.61
Euro
11.17
Altın
1,787.62
ETH/USDT
3,964.40
BTC/USDT
60,825.00
BIST 100
1,479.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuşuyor
logo
Dünya

Cezayir, Batı Sahra sorununun görüşülmesi için yapılan 'yuvarlak masa toplantılarından' çekildi

Cezayir, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), Batı Sahra sorununun görüşülmesi için İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen "yuvarlak masa toplantıları"ndan çekildiğini iletti.

Abderrazak Boulkemh, Zeynep Hilal Karyağdı Duran   | 22.10.2021
Cezayir, Batı Sahra sorununun görüşülmesi için yapılan 'yuvarlak masa toplantılarından' çekildi

Cezayir

Kararı, Cezayir'in Batı Sahra ve Mağrib Ülkeleri Özel Temsilcisi Ammar Belani, Cezayir resmi ajansı APS'de yer alan açıklamasıyla duyurdu.

Belani, "Ülke makamları, Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi'nden, BMGK başkanı ve üyelere 'Cezayir'in Batı Sahra'yla ilgili yuvarlak masa toplantılarına katılmayacağını' iletmesini istedi." ifadelerini kullandı.

"Söz konusu karar, Fas'ın, Cezayir'i çatışmanın bir tarafı olarak gösterme konusunda kötü niyetler taşıması nedeniyle artık bu formülün (yuvarlak masa toplantılarının) sorunun çözülmesinde verimli bir yöntem olmamasından ötürü alındı." ifadelerini kullanan Belani, ayrıntılı bilgi vermedi.

Son dönemde iki ülke arasında tırmanışa geçen gerginliğin sonucu olarak, Cezayir ağustos ayında Fas ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu.

Fas ile Cezayir arasında kökleri geçmişe uzanan anlaşmazlık

Batı Sahra sorunu, Fas ile Cezayir arasındaki ilişkilerde eskiden bu yana gerginliğe neden oluyor.

Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.

Yuvarlak masa toplantıları

Batı Sahra sorununun görüşülmesi için BM gözetiminde Fas ile Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi arasında, komşu ülkeler Cezayir ve Moritanya'nın da katılımıyla yuvarlak masa toplantıları yapılmıştı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde birincisi Aralık 2018, ikincisi Mart 2019'da yapılan toplantının üçüncüsünün Mayıs 2019'da yapılması kararlaştırılmış ancak dönemin BM Batı Sahra Temsilcisi Horst Köhler'in sağlık sorunları gerekçeli istifası nedeniyle üçüncüsü henüz gerçekleştirilemedi.

Köhler'in istifasından 2 yıl sonra 6 Ekim'de Staffan de Mistura BM Genel Sekreteri'nin Batı Sahra Özel Temsilcisi oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'deki araştırmaya göre Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısı 5-11 yaş grubunda yüzde 90,7 etkili
Rusya'da Kovid-19 vakaları ve can kayıpları en üst seviyeye ulaştı
Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı
Romanya nüfusuna oranla günlük Kovid-19 ölümlerinde dünyada ilk sıraya yerleşti
Avustralya'nın Melbourne kentinde 'dünyanın en uzun tam kapanması' sona erdi

Benzer haberler

Cezayir, Batı Sahra sorununun görüşülmesi için yapılan 'yuvarlak masa toplantılarından' çekildi

Cezayir, Batı Sahra sorununun görüşülmesi için yapılan 'yuvarlak masa toplantılarından' çekildi

Cezayir'de iki bakanlık Fransızca kullanımını sonlandırdı

Arap Parlamentosu Macron’un Cezayir ile ilgili sözlerini kınadı

Fransız tarihçi: Macron Erdoğan'a çok odaklanarak Mağrip'te en ciddi tehditlerin Rusya ve BAE'den geldiğini unutuyor

Fransız tarihçi: Macron Erdoğan'a çok odaklanarak Mağrip'te en ciddi tehditlerin Rusya ve BAE'den geldiğini unutuyor
Fransa'da '17 Ekim 1961 Katliamı'nda ölen Cezayirliler anıldı

Fransa'da '17 Ekim 1961 Katliamı'nda ölen Cezayirliler anıldı
Şentop, Fransa'nın 1961'de Cezayirlileri katledişinin yıl dönümünde tepki mesajı paylaştı

Şentop, Fransa'nın 1961'de Cezayirlileri katledişinin yıl dönümünde tepki mesajı paylaştı