Cezayir, Arap Birliği Zirvesi'ni Arap dünyasının simge yapılarıyla karşılıyor
Zirve öncesi Cezayir Ulu Camii’nin bahçesine, Mescid-i Aksa’daki Kubbetu’s Sahra, Mısır piramitleri, Fas’taki Kutubiyye Camisi, Somali’deki Deniz Feneri gibi Arap Birliği üyesi 22 ülkenin simge yapılarının minyatürleri yerleştirildi.
Cezayir
Cezayir, kasım başında ev sahipliği yapacağı 31’inci Arap Birliği Zirvesi'ni dünyanın en büyük üçüncü camisi Cezayir Ulu Camii’nin bahçesine kurulan, Arap ülkelerinin simge yapılarının minyatürleriyle karşılamaya hazırlanıyor.
Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır düzenlenemeyen Arap Birliği Zirvesi'ne büyük önem atfeden Cezayir, bu zirveyi “Arap halklarının saflarının birleştirilmesi” sloganıyla karşılayacak.
Zirve öncesinde bölgesel çapta yoğun diplomasi trafiği yürüten Cezayir, son olarak Filistinli gruplar arasında yıllardır yaşanan bölünmüşlüğün sona ermesine yönelik uzlaşı toplantılarına da ev sahipliği yaptı.
Cezayir'de Arap Birliği Zirvesi öncesi hazırlıklar da dikkati çekiyor.
Cezayir Ulu Camii’nin bahçesine, Mescid-i Aksa’daki Kubbetu’s Sahra, Mısır Piramitleri, Suudi Arabistan’daki Krallık Gökdeleni, Fas’taki Kutubiyye Camisi, Somali’deki Deniz Feneri gibi Arap Birliği üyesi 22 ülkenin simge yapılarının minyatürleri yerleştirildi.
Halkın ziyaretine açılan minyatür yapıların, Arap Birliği heyetlerinin de ziyaret etmesi bekleniyor.
“İnşallah Arap ülkeleri bu minyatürler kadar birbirlerine yakınlaşırlar”
AA muhabirine konuşan Cezayirli genç gazeteci Nihal Dilmi, diğer Arap ülkelerini ziyaret etmeyi çok istediğini belirterek bu minyatürlerin yapılmasından memnun olduğunu söyledi.
Dilmi, “Minyatürler, çok stratejik bir alana, Ulu Camii'nin bahçesine konulmuş. Minyatürler tüm inceliklerine kadar işlenmiş ve her ülkenin simge yapısını çok net bir şekilde yansıtmış.” dedi.
Cezayirlilerin Filistin’e ilgisini büyük bir heyecanla ifade eden Dilmi, “Elbette beni en çok etkileyen Kubbetu’s Sahra’nın minyatürü oldu. Bir gün kalbimizde çok önemli bir yeri olan Filistin’i ziyaret etmeyi çok isterim.” diye konuştu.
Arap ülkelerinin birbirine daha fazla destek olması gerektiğini söyleyen Dilmi, “Dikkat edin minyatürler burada birbirlerine çok yakınlar. İnşallah Arap ülkeleri de en yakın zamanda bu minyatürler kadar birbirlerine yakınlaşırlar.” dedi.
Ülkesinde düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi'nin bu yönde ilk adım olmasını temenni eden Cezayirli gazeteci, “Umarım Arap yurdunda yaşanan ihtilaflar son bulur ve bu zirvenin Arap evinin restore edilmesinin başlangıcı olur.” ifadelerini kullandı.
“Siyaset kültürel birliğimizi gölgede bırakıyor”
Başkentteki Sanat Divanı Galerisinin küratörü Hamza Bunuva da Cezayir Ulu Camii’nin bahçesine konulan simge yapıların minyatürlerinin önemini vurgularken, siyasetin Arap halklarının kültürel birliğini gölgede bıraktığından yakındı.
Cezayirli sanatçı, “Herhangi bir yapı veya simge, kendisine bakana hızla bir mesaj verebilir. Ülkelerin simge yapılarının bu şekilde dizayn edilmiş olması, aslında bir şekilde Arap dünyasının aynı mekandaki birliğinin fotoğrafını ortaya koymuştur.” dedi.
Arap Birliği Zirvesi'nin yakınlaşma için fırsat olduğuna dikkati çeken Bunuva, “Bir sanatçı olarak bana göre en önemli şey siyasetten çok kültürel boyuttur. Evet siyaset zaruridir ancak bu siyasete mutlaka bir kültürel projeyle desteklenmelidir. Siyaset kültürel birliğimizi gölgede bırakıyor. Arap dünyasının en büyük sorunu bu. Her daim siyasetten bahsedilir ancak kültürel boyut hep eksik kalır.” ifadelerini kullandı.
Bunuva, küratörlüğünü üstlendiği Sanat Divanı Galerisinde bu noktada çalışmalar yaptığını belirterek, “Burada Kuveyt’ten, Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE), Lübnan, Suriye, Moritanya ve Tunus gibi ülkelerden sanatçıları konuk ettik. Çeşitli ülkelerden Arap sanatçıların eserlerini sergiledik.” dedi.
Kültürün sahada gerçek anlamda bir güce sahip olduğunu vurgulayan Bunuva, “Neden kültürden bahsediyoruz? Çünkü Arap liderlerinin sözünü ettiği yöntemle bir birliğin sağlanması mümkün değil, ancak belki kültürel olarak bunu başarabiliriz. Mesela bu galerimizde çok fazla sanatçı konuk ettik, çünkü burada sınırlar yok.” diye konuştu.
Kültür ve sanatın Arap halkları arasında önemli bir köprü olabileceğini belirten Cezayirli sanatçı, Arap Birliği Zirvesi'nden beklentilerini de şöyle anlattı:
“Sınırsız bir Arap vatanı hayal ediyorum. Herhangi bir Arap, bir ülkeden diğerine vizesiz gidebilsin. Arabasına binip bir ülkeden diğerine sorunsuz ve sınırsız gidebilsin. Arap ülkelerinin ciddi bir kültürel projeden bahsetmelerini de temenni ederim.”
Cezayir'in ev sahipliği yapacağı 31. Arap Birliği Zirvesi 1-2 Kasım'da düzenlenecek.
Zirveye, Katar dışındaki Körfez ülkeleri liderleri çeşitli gerekçelerle katılamayacaklarını bildirirken, üyeliği askıda olan Suriye de zirvede yer almayacak.