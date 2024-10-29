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Dünya

Çevre aktivistleri Kolombiya'da düzenlenen COP16 sırasında protesto düzenledi

Kolombiya'nın Cali kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Biyolojik Çeşitlilik Konferansı (COP16) sırasında bir grup çevre aktivisti protesto düzenledi.

Sinan Doğan  | 29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
Çevre aktivistleri Kolombiya'da düzenlenen COP16 sırasında protesto düzenledi Fotoğraf: Juancho Torres/AA

Cali

COP16 toplantılarının yapıldığı alanda toplanan çevre aktivistleri, eylemlerini sloganlar eşliğinde gerçekleştirdi.

Ellerindeki dövizlerle doğanın ve biyolojik çeşitliliğin korunması gerektiğine dikkati çeken aktivistler, COP16'ya katılan ülkelerden somut ve etkili kararlar almalarını talep etti.

İklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybının vurgulandığı protesto, barışçıl şekilde sona erdi.

Protestoya çok sayıda kişi katılırken, ülkenin üçüncü büyük kenti Cali'de 21 Ekim'de başlayan ve 1 Kasım'da sona erecek COP16 zirvesinde 190 ülkeden temsilci yer alıyor.

Zirve sürecinde kentin park ve meydanlarında "Doğa için barış" (Paz con la Naturaleza) sloganlarının yer aldığı görülüyor.

Kolombiya'da süren COP16 Konferansı'nda biyolojik çeşitliliğin kaybı ele alındı

Kolombiya’nın Cali kentinde düzenlenen konferansa 190 ülkeden delegasyonların yanı sıra yaklaşık 20 bin davetli katılıyor.

Ulusal basına göre, COP16’nın son haftasındaki biyolojik çeşitlilik tartışmaları sonucu kritik ve somut kararların alınması bekleniyor.

Zirve kapsamında gün boyunca birçok konu ele alınırken Küresel Biyolojik Çeşitlilik Fonu'na yapılacak yatırımların tanımı, genetik kaynaklara adil erişim ve bu kaynakların paylaşımı öne çıkan başlıkların arasında yer aldı.

Biyolojik çeşitlilik açısından oldukça zengin olan Brezilya ve Kolombiya, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi çerçevesinde Afro-Kolombiyalıların haklarının tanınmasını amaçlıyor. Bu hedefin kapsayıcı bir diyalog sonucunda şekillendiği bildiriliyor.

Yerli topluluk temsilcilerinin de katıldığı toplantılarda özellikle Amazon Ormanları'nın korunması ve yerli haklarının güvence altına alınması konularında çözüm önerileri üzerine görüşmeler yapıldı.

Kolombiya, Brezilya'nın ardından dünyanın en fazla biyolojik çeşitliliğe sahip ikinci ülkesi olarak öne çıkıyor ve COP16 Zirvesi'nin burada düzenlenmesi bu açıdan önem taşıyor.


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