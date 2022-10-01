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Dünya

CERN'de çalışan Türk bilim insanları Cenevre'deki Türk toplumuyla bir araya geldi

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinde (CERN) görev yapan Türk bilim insanları, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen etkinlikte Türk toplumuna çalışmalarını anlattı.

Ömer Faruk Yıldız   | 01.10.2022
CERN'de çalışan Türk bilim insanları Cenevre'deki Türk toplumuyla bir araya geldi Fotoğraf: Ömer Faruk Yıldız/AA

Cenevre

CERN'in merkezinde, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan ile Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan'ın katılımıyla "CERN'de Türklerle Bilim Günü" etkinliği düzenlendi.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Balıkçı, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin CERN'e 1960'tan bu yana bilimsel katkı sağladığını belirterek, Türk araştırmacıların buradaki faaliyetlerini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Programda, araştırmacılar Kaya Tatar "CERN ve Parçacık Fiziği", Salim Oğur "Parçacık Hızlandırıcıları", Efe Yazgan "Higgs Fiziği" ve Sinem Şahin "Büyük Hadron Çarpıştırıcısı Algıçları" konulu sunumlar yaptı.

"CERN'de 160 Türk bilim insanı var"

TENMAK Başkanı Balıkçı, etkinliğin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, CERN'de çalışan bilim insanlarıyla bu bölgede yaşayan Türk toplumunu bir araya getirerek onlara Türk bilim insanlarının CERN'deki faaliyetleri ve CERN'e sağladıkları katkıları anlatmayı amaçladıklarını söyledi.

Halihazırda 160 Türk bilim insanının CERN'deki çalışmalara destek verdiğine dikkati çeken Balıkçı, "TENMAK olarak araştırmacılarımızın faaliyetlerini destekleme amacı güdüyoruz. Uzun yıllardır Türkiye Cumhuriyeti olarak bu faaliyetleri destekliyoruz." dedi.

Balıkçı, bu etkinliği Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliği ve Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunun desteğiyle gerçekleştirdiklerini, gelecek yıl için de böyle bir program yapmayı planladıklarını kaydetti.

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