Cenevre'nin simgesi su fıskiyesi Sıfır Atık Günü'nde yeşil renkle aydınlatıldı
İsviçre'nin Cenevre kentinin simgesi olan ve Leman Gölü'nün kıyısında bulunan su fıskiyesi "Jet d'Eau", 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla yeşil ışıkla aydınlatıldı.
Cenevre
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Türkiye'de 2017'de başlatılan ve küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık projesi dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.
Cenevre kentinin simgesi fıskiye, Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla yeşil renkle aydınlatıldı.
Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, etkinliğe ilişkin, şöyle konuştu:
"43 teşkilata ev sahipliği yapan, yılda 8 bin 500 toplantının gerçekleştiği, küresel kurumsal mimarinin iki ana siklet merkezinden biri olan Cenevre'de, sıfır atık konusunun artık bir fikirden küresel bir standarda dönüşmesi önemlidir. Bunu Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin konuyu dünya çapında kararlılıkla takibine borçluyuz. Önümüzdeki dönemde yeni bazı gelişmeleri de bekliyoruz."
Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan ise Cenevre'nin dünyaca ünlü fıskiyesinin aydınlatılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün ilan edilmesiyle Cenevre'de yerel makamlar ile yerel sıfır atık gündemine ilişkin farkındalıkların arttığını gördük." ifadelerini kullandı.
Özkan, "Muhataplarımız, dünyamızı daha sürdürülebilir kılmak amacıyla sıfır atık felsefesiyle Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde yürütülen çalışmaları takdirle karşılıyor." diye konuştu.
Bu kapsamda, şu ana kadar BM Cenevre Ofisi, BM Nairobi Daimi Temsilciliği, UNESCO Daimi Temsilciliği ve BM Daimi Temsilciliği'nde etkinlikler düzenlendi.
Sıfır atık konusunda Emine Erdoğan'ın öncü rolüne işaret edildi
Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliği ile paydaşları, BM Çevre Programı (UNEP) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (BM-Habitat), Cenevre Çevre Ağı ile diğer kurum ve kuruluşların ortaklığıyla BM Cenevre Ofisi'nde, geçen hafta "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" başlıklı bir panel düzenlenmişti.
Panele, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Türkiye’nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, UNEP Cenevre Direktörü Graham Alabaster, Direktör Yardımcısı Steven Stone, Basel, Rotterdam ve Stockholm Sözleşmeleri Genel Sekreteri Rolph Payet, BM Sürdürülebilir Moda İttifakı Başkanı Paola Deda, diğer panelistler ve birçok ülke ile BM kuruluşunun temsilcileri katılmıştı.
Büyükelçi Akçapar ve diğer kurumların temsilcilerinin açılış konuşmalarıyla başlayan program, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın gönderdiği video mesaj gösterilmişti.
Daha sonra 30 Mart Sıfır Atık Günü ile ilgili panel düzenlenmiş ve panelistler, sıfır atık konusunda Türkiye'nin ve Emine Erdoğan'ın öncü rolüne işaret etmişti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 2022'de Türkiye'nin girişimi ve 105 ülkenin desteğiyle kabul edilen bir kararla 30 Mart günü Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.