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Dünya

Çekya Başbakanı Fiala'nın sosyal medya hesabının hacklendiği bildirildi

Çekya Başbakanlık Ofisi, Başbakan Petr Fiala'nın X sosyal medya hesabının hacklendiğini ve hesaptan gerçek dışı paylaşımlar yapıldığını bildirdi.

Aşkın Kıyağan  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
Çekya Başbakanı Fiala'nın sosyal medya hesabının hacklendiği bildirildi

Prag

Hükümet Sözcüsü Lucie Michut Jesatkova, basına yaptığı açıklamada, Başbakan Fiala'nın resmi X hesabının, alınan bütün güvenlik tedbirlerine rağmen sabah saatlerinde kısa süreliğine hacklendiğini söyledi.

Jesatkova, kimliği belirsiz hackerlerin 3 partiden oluşan hükümetin resmi X hesabını da hacklediğini belirterek, başbakanın hesabından yapılan gerçek dışı paylaşımlarda, "Rus güçlerinin Çek sınırında Çek askerlere ateş açtığı ve ABD’nin gümrük düzenlemesine karşı Çekya’nın da misilleme yapacağı" gibi ifadelerin yer aldığını aktardı.

Söz konusu paylaşımların daha sonra kaldırıldığı ve hesabın tekrar güvence altına alındığını aktaran Jesatkova, olayın arkasında kimin ya da kimlerin olduğunun emniyet güçleri tarafından araştırıldığını belirtti.​​​​​​​

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