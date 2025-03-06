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Dünya

California Valisi Newsom'a göre trans sporcuların kadın spor müsabakalarına katılması "adaletsiz"

California Valisi Gavin Newsom, trans sporcuların kadın spor müsabakalarına katılmasına izin verilmesinin yanlış ve adaletsiz olduğunu söyledi.

Dilara Karataş  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
California Valisi Newsom'a göre trans sporcuların kadın spor müsabakalarına katılması "adaletsiz"

Ankara

Demokrat Vali Newsom, podcastında, ABD Başkanı Donald Trump'a desteğiyle bilinen Charles Kirk ile trans sporcuların yarışmalara katılması hakkında değerlendirmede bulundu.

Trump'ın trans sporcuların kadın spor yarışmalarında yer almasını yasaklamasına katıldığını belirten Newsom, bu konuda Demokrat Parti'nin genel tutumundan farklı bir görüş ifade etti.

Newsom, trans sporcuların bu müsabakalara katılmasının "adaletsiz" olduğunu kaydederek "Bu bir adalet meselesi ve bu konuda tamamen sizinle hemfikirim. Derin bir şekilde adaletsiz." şeklinde konuştu.

California'da transların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran ve cinsiyet değiştirme süreçlerini destekleyen birçok yasaya imza atan Newsom'un bu açıklamalarının, Demokrat olmasına rağmen Cumhuriyetçilerin bakış açısını destekler nitelikte olması dikkati çekiyor.

California Valisi Newsom'un 2028'deki başkanlık seçimlerinde aday olacağı tahmin ediliyor.

ABD Başkanı Trump, trans sporcuları kadın spor müsabakalarından men eden başkanlık kararnamesini imzalamış, biyolojik olarak "erkek" ve "kadın" olarak iki cins olduğunu, bunun dışındaki tanımlamaları kabul etmediklerini söylemişti.

Kararnameye göre, federal fon alan tüm eğitim kurumları için trans sporcuların kadın spor müsabakalarına katılmalarına izin vermeleri halinde söz konusu fon kesilecek.

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