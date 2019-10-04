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Dünya

Büyükelçi İşcan BM İşkencenin Önlenmesi Komitesi üyeliğine seçildi

Büyükelçi Erdoğan İşcan 2020-2023 dönemi için Birleşmiş Milletler (BM) İşkencenin Önlenmesi Komitesi üyeliğine seçildi.

Mehmet Alaca   | 04.10.2019
Büyükelçi İşcan BM İşkencenin Önlenmesi Komitesi üyeliğine seçildi

Ankara

Büyükelçi Erdoğan İşcan 2020-2023 dönemi için Birleşmiş Milletler (BM) İşkencenin Önlenmesi Komitesi üyeliğine seçildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BM İşkence ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme’nin 17'inci Taraf Devletler Toplantısı kapsamında Cenevre’de yapılan seçimlerde, Türkiye tarafından aday gösterilen Büyükelçi Erdoğan İşcan'ın 2020-2023 dönemi için BM İşkencenin Önlenmesi Komitesi üyeliğine seçildiği belirtildi.

Açıklamada, "Tecrübeli ve başarılı diplomatlarımızdan Büyükelçi İşcan’ın bu göreve seçilmesi, Türkiye’nin uluslararası örgütlerdeki etkin ve adil konumunun tezahürüdür. Görevi boyunca İşcan’ın Komite’ye önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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