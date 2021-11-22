Dolar
11.24
Euro
12.66
Altın
1,822.04
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,751.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Bundesbank: Almanya’da ekonomi 'yeni salgın kısıtlamaları' ile son çeyrekte durgunlaşacak

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Alman ekonomisinin üretim için ara mal ve çalışan eksikliği ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni kısıtlamalar nedeniyle “durgunluğa doğru yol aldığını” duyurdu.

Bahattin Gönültaş   | 22.11.2021
Bundesbank: Almanya’da ekonomi 'yeni salgın kısıtlamaları' ile son çeyrekte durgunlaşacak

Berlin

Bundesbank'ın ekonomiye yönelik kasım ayı raporu yayımlandı.

Raporda, Alman ekonomisinin ocak-haziran döneminde Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından hizmet sektörünün ivme kazanmasıyla güçlü büyüdüğü ancak daha sonra ham madde ve ara ürünlere ilişkin darboğazların sanayi üretimini yavaşlatması ve inşaat sektöründe işçi bulmanın giderek zorlaşması nedeniyle büyümenin yavaşladığı belirtildi.

Bankanın raporunda, “Ekonomik toparlanma muhtemelen biraz nefes alacak. Bugünün perspektifinden bakıldığında, 2021 sonbahar çeyreğinde gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) aşağı yukarı yerinde sayacak.” değerlendirmesinde bulunuldu

Yüksek talebe rağmen sanayide arz sorunlarının devam etmesinin muhtemel olduğuna yer verilen raporda, mevcut duruma göre Kovid-19 salgınında 4. dalganın ekonomik etkilerinin önceki dalgalardan daha az şiddetli olacağına işaret edildi.

Almanya’da enflasyonun daha uzun süre yüzde 3’ün oldukça üzerinde kalacağına yer verilen raporda, kasım ayında enflasyonun yaklaşık yüzde 6 olmasının beklendiği aktarıldı.

Raporda, Çin emlak piyasasındaki ciddi bir krizin Alman ekonomisi üzerinde de etkisi olacağına vurgu yapılarak, “Almanya’da GSYH üzerinde azalan ihracat nedeniyle yüzde 0,6 kayıp olacaktır. Ticarette Çin'e daha fazla bağımlı olan bazı ekonomiler için GSYH kayıpları daha da büyük olacaktır.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya'da eylülde yüzde 4,1 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları, tedarik sıkıntıları ve salgının etkisiyle ekimde 1993'ten bu yana ilk kez yüzde 4,5'e yükselmişti.

Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), ortalama enflasyonun bu yıl için yüzde 3,1, gelecek yılda yüzde 2,6’ya düşmesini bekliyor.

Alman ekonomisi, özel tüketimin artırması nedeniyle bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8'lik büyüme kaydetmişti.

Almanya'da hükümet, 27 Ekim’de bu yıl için daha önce yüzde 3,5 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Kovid-19 salgınının kalıcı etkileri ve tedarik zincirindeki sıkıntılardan dolayı aşağı yönlü revize ederek yüzde 2,6'ya çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 771 bin 118'e ulaştı
Almanya'da son 24 saatte 30 bin 643 Kovid-19 vakası kaydedildi
Almanya Sağlık Bakanı Spahn, halkı aşı olmaya çağırdı
TURKOVAC için 'son virajda bin kahraman' aranıyor
Avusturya’da 20 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 771 bin 118'e ulaştı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 771 bin 118'e ulaştı

Almanya'da son 24 saatte 30 bin 643 Kovid-19 vakası kaydedildi

Almanya Sağlık Bakanı Spahn, halkı aşı olmaya çağırdı

Bundesbank: Almanya’da ekonomi 'yeni salgın kısıtlamaları' ile son çeyrekte durgunlaşacak

Bundesbank: Almanya’da ekonomi 'yeni salgın kısıtlamaları' ile son çeyrekte durgunlaşacak
Avustralya aralıktan itibaren sınırlarını çift doz aşılı yabancılara açacak

Avustralya aralıktan itibaren sınırlarını çift doz aşılı yabancılara açacak
Kovid-19'u dört kritere göre hesaplayabilen modelleme yöntemi geliştirdiler

Kovid-19'u dört kritere göre hesaplayabilen modelleme yöntemi geliştirdiler