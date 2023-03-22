Bulgaristan'daki HÖH partisinin Genel Başkanı Karadayı'dan Türkiye'de yaşayan soydaşlara destek çağrısı
Bulgaristan'da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin Genel Başkanı Mustafa Karadayı, 2 Nisan'da yapılacak erken genel seçimlerden sonra iktidar ortağı olmayı hedeflediklerini söyledi.
Kırcaali
AA muhabirine konuşan Karadayı, seçim kampanyası çerçevesinde Bulgaristan'da seçmenlerle buluşmalarını sürdürürken, ramazan ayına denk gelen kampanya kapsamında İstanbul ve Bursa'da iftar programları düzenleyeceklerini söyledi.
Kovid-19 salgını sonrası geçen yıl ilk kez Türkiye'de İzmir, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Trakya bölgesinde Çorlu'da toplam 5 iftar programı düzenlediklerini söyleyen Karadayı, "Bu bölgelerde parti temsilcilerimiz de var. Bu yıl, ramazan ayında seçim kampanyasındayız. Yine de Türkiye'de iftar düzenlemeyi planlıyoruz. Kampanyadan dolayı tüm 5 bölgede iftar veremeyeceğiz ama Bursa ve İstanbul'da yine de iftar vermeye niyetimiz var." diye konuştu.
Karadayı, Bulgaristan'da ve yurt dışında bir ay süren kampanyanın ikinci yarısında yine Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarıyla buluşacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"24 Mart akşamı İstanbul'da, 25 Mart'ta da Bursa'da iftarımız olacak. Gündüz programlarımızda yine Edirne'de öğle saatlerinde derneklerle seçimlerle ilgili koordinasyon görüşmelerimiz olacak. 25 Mart'ta öğle saatlerinde Yalova'da, Doktor Ahmet Doğan Balkan Kültür Merkezinin resmi açılışını yapacağız. Ardından Bursa'daki iftarımıza geçeceğiz."
Türkiye'de yaşayan soydaşlara destek çağrısı
Bulgaristan'da yapılacak erken genel seçimlerin öneminin altını çizen Karadayı, Türkiye'de yaşayan soydaşların desteğine çok ihtiyaçları olduğunu ve iktidar ortağı olmayı amaçladıklarını vurguladı.
Karadayı, "Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızın da desteğine ihtiyacımız var. Çünkü iktidarda ortak olursak, bizim yaşadığımız bölgeler çok daha iyi yaşam alanları olacak. Bizim vatandaşlar, Türkiye'deki işlerini Bulgaristan'da da yapabilecekler. Yaşam mekanı seçeneğinde hem Türkiye hem de Bulgaristan birer alternatif olacak. Bulgaristan vatandaşlarına, soydaşlara ve kardeşlerimize, dünyanın dört bir köşesinde nerede olurlarsa olsunlar, öncelikle Türkiye'de yaşayan akrabalarımız ve kardeşlerimize, çağrıda bulunuyoruz; bu seçimlere yoğun katılsınlar bizleri desteklesinler, pusula numaramız 13, başarılı çıkalım bu seçimlerden, HÖH partisi hükümet ortağı olsun." dedi.
Deprem sonrası yardım kampanyası
Karadayı, partisinin 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hemen yardım kampanyası başlattığını anımsatarak "Geçen ay Türkiye'de acısına ortak olduğumuz deprem felaketinden sonra, daha ilk saatlerinde parti teşkilatlarımız kapsamlı bir yardım kampanyası başlattı. Kendi açımızdan iyi bir başarıya ulaştık. Küçük Bulgaristan'da azınlıkta olduğumuz halde ve üçüncü büyük siyasi parti olsak bile, iyi sonuçlar elde edebildik." diye konuştu.
Türkiye'deki deprem bölgelerine 150 tırdan fazla gıda, giyim eşyası ve acil ihtiyaç malzemesi içeren yardım gönderebildiklerine işaret eden Karadayı, şunları kaydetti:
"İnsanları barındırmak üzere 150'yi aşkın konteyner, 1000'den fazla çadır, 7 bin 500 kampet yatak ve daha birçok eşya gönderebildik. Elimizden geleni yapabildik. Bizim için bu yardım kampanyası büyük bir başarıydı. Muazzam bir felaketin ardından böyle bir kampanya yapmak duygularımızı bileştirdi."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.