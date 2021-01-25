Euro
8.99
Dolar
7.40
BIST 100
1,540.21
Altın
1,855.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Bulgaristan Başbakanı Borisov: Türkiye’nin yaşadığı göç yükünün farkındayız

Kovid-19 salgını ortamında risklerle yüzleşen, topraklarında 3,7 milyon düzensiz göçmeni barındırabilen Türkiye’nin yaşadığı göç yükünün farkında olduklarını vurgulayan Borisov, bu çabalarına değer verdiklerinin altını çizdi.

Ihvan Radoykov   | 25.01.2021
Bulgaristan Başbakanı Borisov: Türkiye’nin yaşadığı göç yükünün farkındayız

Ankara

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ortamında risklerle yüzleşen, topraklarında 3,7 milyon düzensiz göçmeni barındırabilen Türkiye’nin yaşadığı göç yükünün farkında olduklarını ve bu çabalarına değer verdiklerini ifade etti.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Borisov, makamında, ülkesine günü birlik ziyarette bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u kabul etti.

Borisov kabulde, Kovid-19'un iki ülke arasındaki turizmi etkilediğine dikkati çekti.

Kovid-19 salgını ortamında risklerle yüzleşen, topraklarında 3,7 milyon düzensiz göçmeni barındırabilen Türkiye’nin yaşadığı göç yükünün farkında olduklarını vurgulayan Borisov, bu çabalarına değer verdiklerinin altını çizdi.

Borisov, Türkiye'nin Bulgaristan’ın yakın sınır komşusu ve NATO müttefiki olduğunu anımsatarak, düzensiz göç, terörle mücadele, enerji, tarım, hayvancılık, ticaret, ekonomi ve daha birçok alanda Türkiye'nin "kilit ortak" olduğunu belirtti.

Başbakan Borisov, "AB'nin Türkiye ile diyaloğu daima açık tutması konusunda ısrarcı olduklarını" vurguladı.

Kabulde, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Mariana Nikolova da hazır bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Oxfam: Salgın küresel ekonomik dengesizliği artırdı
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 642 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 429 bini geçti
Zimbabve kabinesinden bir bakan daha Kovid-19 nedeniyle öldü
AB'den iç ve dış seyahatleri zorlaştırma adımı

Benzer haberler

Bulgaristan Başbakanı Borisov: Türkiye’nin yaşadığı göç yükünün farkındayız

Bulgaristan Başbakanı Borisov: Türkiye’nin yaşadığı göç yükünün farkındayız