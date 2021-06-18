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Dünya

Brüksel mahkemesi, AstraZeneca'nın 27 Eylül'e kadar AB'ye 50 milyon doz aşı sağlamasına hükmetti

Brüksel mahkemesi, AstraZeneca firmasının Avrupa Birliği'ne (AB) 27 Eylül'e kadar 50 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı tedarik etmesi gerektiğine hükmetti.

Ata Ufuk Şeker   | 18.06.2021
Brüksel mahkemesi, AstraZeneca'nın 27 Eylül'e kadar AB'ye 50 milyon doz aşı sağlamasına hükmetti

Brüksel

AB'nin Kovid-19 aşısı tedarikindeki gecikmeler nedeniyle ilaç şirketi AstraZeneca'ya karşı açtığı davanın duruşması, Brüksel Sulh Hukuk Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Mahkeme, AstraZeneca'nın AB'ye 26 Temmuz'a kadar 15 milyon doz, 23 Ağustos'a kadar 20 milyon doz, 27 Eylül'e kadar da 15 milyon doz olmak üzere toplam 50 milyon doz aşı teslim etmesine karar verdi.

Kararda, söz konusu aşı teslim tarihlerine uyulmaması durumunda AstraZeneca firmasına doz başına 10 avro para cezası kesileceği belirtildi.

Kararının ardından hem AB hem de AstraZeneca firması davayı kazandıklarını açıkladı.

AstraZeneca firması, Kovid-19 aşısının tedarikine ilişkin Brüksel mahkemesinin kararını "memnuniyetle" karşıladıklarını açıkladı.

Şirket açıklamasında, AB Komisyonu'nun şirketten haziran sonuna kadar toplam 120 milyon doz, eylül sonuna kadar da toplam 300 milyon doz aşı talep ettiği anımsatılarak, "Şirket, bugüne kadar AB'ye 70 milyon dozun üzerinde aşı sağladı. Bu rakam haziran sonuna kadar 80,2 milyon dozu geçecek." ifadesi kullanıldı.

AB'nin şirkete karşı alınmasını talep ettiği tedbirlerin mahkemece reddedildiği belirtilen açıklamada, AstraZeneca'nın yaşadığı zorlukların gecikmede önemli bir etkisi olduğunun mahkeme tarafından kabul edildiği kaydedildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de karar sonrası yayımladığı açıklamada, "Mahkemenin kararı, AstraZeneca'nın sözleşmede verdiği taahhütleri yerine getirmediği yönündeki AB Komisyonu pozisyonunu teyit ediyor." ifadesini kullandı.

AB aşı alım anlaşmalarının sağlam yasal temellere sahip olduğunu belirten Von der Leyen, "AstraZeneca'nın hızlı bir şekilde 50 milyon doz aşı sağlamasına yönelik mahkeme kararı aşı kampanyamız için iyi bir haber." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin AstraZeneca ile yaptığı anlaşmada 300 milyon doz aşı sağlanması ve talep edilmesi halinde 100 milyon ilave dozluk alım opsiyonu yer alıyordu.

AB, yılın ilk çeyreğinde 120 milyon doz aşı beklerken, şirket sadece 30 milyon doz sağlayabilmişti. İkinci çeyrekte ise AB tarafı 180 milyon doz bekliyordu ancak firma, bu dönemde 70 milyon doz sağlayabileceğini açıklamıştı.

AB Komisyonu, AstraZeneca'nın İngiltere'deki tesislerinde üretilen aşıları da AB ülkelerine göndermesi gerektiğini iddia ediyordu. AB, mahkemenin geciken her doz başına firmaya günlük 10 avro para cezası kesmesini istiyordu.

Şirket ise AB'ye somut biçimde tedarik miktarı ve tarihi değil, bu konuda mümkün olan en fazla çabayı göstermeyi taahhüt ettiğini açıklamıştı.

AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 2,4 milyar, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson & Johnson ile 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

Şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson firmaları tarafından üretilen aşılar, AB onayı almış durumda ve uygulanıyor.

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