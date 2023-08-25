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Dünya

British Museum Müdürü Fischer, kaybolan ve çalınan eserler nedeniyle istifa etti

İngiltere'nin başkenti Londra'daki British Museum'un Müdürü Hartwig Fischer, müze depolarındaki yaklaşık 2 bin eserin kaybolması, çalınması ya da zarar görmesinin ardından istifa ettiğini açıkladı.

Behlül Çetinkaya  | 25.08.2023 - Güncelleme : 25.08.2023
British Museum Müdürü Fischer, kaybolan ve çalınan eserler nedeniyle istifa etti Fotoğraf: Raşid Necati Aslım/AA

Londra

British Museum tarafından 16 Ağustos'ta açıklanan, ancak geçmiş dönemde gerçekleştiği anlaşılan kayıp, çalıntı ve zarar görme olayının ardından Fischer, yazılı açıklama yaparak istifa ettiğini duyurdu.

Olayın geçmiş yıllarda yaşandığına işaret eden Fischer, "Müze, 2021 yılındaki iddialar üzerine yaşananlara vermesi gereken ciddiyette yanıt vermemiş ve sorun şimdi tam olarak ortaya çıkmıştır." ifadesini kullandı.

Sorumluluğun müze müdürüne ait olduğunu belirten Fischer, Danimarkalı tarihi eser uzmanı Ittai Gradel'in çalınan bazı eserlere sahip olduğu yönündeki ifadeleriyle ilgili ise özür diledi ve "Yanlış yönlendirildim." dedi.

Fischer, istifasının British Museum Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiğini, yeni müdür seçilene kadar vekaleten görevine devam edeceğini bildirdi.

Müzenin karşı karşıya olduğu iddiaların ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Fischer, "Ne yazık ki bu görevde bulunmamın dikkat dağıtıcı olduğunu düşünüyorum. Bu isteyeceğim son şeydir." ifadesini kullandı.

"Tekrar hayran olunmayı hak edeceğiz"

Eski İngiltere Maliye Bakanı ve British Museum Yönetim Kurulu Başkanı George Osborne da yaptığı açıklamada, Fischer'in yaşanan olaylar karşısında onurlu bir duruş sergilediğini ifade etti.

Fischer'in görevine bağlılığının tartışmaya meydan vermeyecek şekilde güçlü olduğunu belirten Osborne, yönetimin yanlışları düzeltmek adına, yaşananlardan aldığı derslerle doğru adımları atacağını vurguladı.

Osborne, "Yanlış giden ne varsa düzelteceğimizi açıkça söylüyorum. Öğrenecek, güvenimizi yeniden inşa edecek ve tekrar hayran olunmayı hak edeceğiz." dedi.

Bazı eserler eBay'de satışa çıkarılmış

British Museum, 16 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, müze depolarındaki çok sayıda tarihi eserin çalındığını, kaybolduğunu veya zarar gördüğünü bildirmişti.

Sergi amaçlı değil akademik araştırma amaçlı müzede bulundurulan eserlerden sorumlu bir kişinin işten çıkarıldığı belirtilmişti.

Söz konusu personelin Akdeniz kültürleri, Helenistik dönem heykelleri ve eserleri alanında çalışan küratör Peter Higgs olduğu, kayıp eser sayısının ise yaklaşık 2 bin olduğu İngiliz medyasına yansımıştı.

Bazı eserlerin yıllardır alışveriş sitesi eBay'de alıcısını beklediği ortaya çıkmış, satışa çıkarılan eserlerin müze kataloglarında fotoğrafı olmayan eserler olduğu belirtilmişti.

Arkeolog Dorothy Lobel King de "Hangi eserlerin müzede olmadığını söylemek çok zor. Müze 2 yıldır kayıpları kabul etmiyor ama sadece bu yıl içinde akademik araştırma için görmeyi talep ettiğim kabartmaların hiçbirini göremedim." demişti.

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