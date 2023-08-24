Dolar
25.76
Euro
28.01
Altın
1,920.71
ETH/USDT
1,647.60
BTC/USDT
26,079.00
BIST 100
7,592.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium’da düzenlenen AK Parti 22. Kuruluş Yıldönümü Programı’na katılıyor.
logo
Dünya

BRICS ülkeleri ortak deklarasyon yayımladı

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yer aldığı BRICS'in, Johannesburg şehrinde düzenlenen 15. zirvesinde ortak deklarasyon yayımlandı.

Murat Özgür Güvendik  | 24.08.2023 - Güncelleme : 24.08.2023
BRICS ülkeleri ortak deklarasyon yayımladı

Johannesburg

2. Johannesburg Deklarasyonu'nda, daha adil bir uluslararası düzenin ve çok kutuplu sistemin tesisi, sürdürülebilir kalkınmanın ve kapsayıcı büyümenin sağlanması için BRICS ülkeleri arasındaki işbirliğinin önemi vurgulandı.

Deklarasyonda, gelişmekte olan ülkelerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de (BMGK) dahil olmak üzere BM'de daha fazla temsil edilmesi çağrısı tekrarlandı.

Kovid-19'un küresel ekonomi üzerindeki yıkıcı etkisinin devam etmekte olduğuna dikkat çekilen deklarasyonda, ekonomik politikalar konusunda küresel fikir birliğini sağlamak için çok taraflı finans kuruluşlarının teşvik edildiği belirtildi.

Küresel gıda üretiminin 3'te 1'ini BRICS ülkeleri karşılıyor

Deklarasyonda, dünya gıda üretiminin 3'te 1'ini gerçekleştiren BRICS ülkelerinin, tarımsal işbirliği yoluyla gıda güvenliğinin sağlanmasına verdiği önem vurgulandı.

BRICS'in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin uygulanması çağrısı yinelenerek, gelecek ay New York'ta düzenlenecek Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Zirvesi'nin bu konuda önemli fırsatlar oluşturulduğuna işaret edildi.

Ayrıca Brezilya'nın COP30 iklim değişikliği zirvesine ev sahipliği yapmak için aday olmasının memnuniyetle karşılandığı, 2025 yılının iklim değişikliğine karşı küresel tepkinin geleceği açısından anahtar rol oynayacağı kaydedildi.

BRICS üyeleri arasında yerel para birimlerinin kullanımı teşvik edilecek

Deklarasyonda, BRICS üyeleri arasında para akışının hızlı, ucuz, şeffaf ve güvenli şekilde sağlanması için gerekli ödeme sistemlerinin geliştirilmesinin desteklendiği belirtildi.

Üye ülkeler arasında yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen anlaşmaların önemine vurgu yapılarak, yerel para birimlerinin kullanımının teşvik edilmesinin gerekliliğine dikkat çekildi.

Yeni Kalkınma Bankasının (NDB) üye ülkelerin altyapısını ve sürdürülebilir kalkınmasını teşvik etmede kilit öneme sahip olduğu da kaydedildi.

2024'teki zirve Rusya'da gerçekleştirilecek

Deklarasyonda, BRICS'in genişleme kararı kapsamında Arjantin, BAE, Etiyopya, İran, Mısır ve Suudi Arabistan'ın topluluğa davet edildiği belirtildi.

Güney Afrika'nın 15. BRICS Zirvesi'ni başarıyla gerçekleştirmesinin övgüyle karşılandığı deklarasyonda Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın, Rusya'nın 2024'teki dönem başkanlığına ve 16. BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yapmasına tam destek verdiği vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de ağaçlık alanda yangın çıktı
Gaziosmanpaşa'da İBB'nin iptal ettiği bazı minibüs hatlarına ring seferleri konuldu
İstanbul'da dron destekli kırmızı ışık ihlali denetimi yapıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, KDP Başkanı Mesut Barzani ile görüştü
Türk Kızılay, Çanakkale'deki yangın ekipleri ile vatandaşlara yemek ve su dağıttı

Benzer haberler

BRICS ülkeleri ortak deklarasyon yayımladı

BRICS ülkeleri ortak deklarasyon yayımladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet