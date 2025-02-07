Brezilya'nın Sao Paulo kentinde küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Sao Paulo
Campo de Marte Havaalanı'ndan havalanan küçük uçak, kalkıştan kısa süre sonra kent merkezine yakın bir caddeye düştü.
7 kişi taşıma kapasiteli uçağın caddedeki başka araçlara da çarptığı kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya’nın Sao Paulo kentinde küçük bir uçağın caddede bulunan otobüsün üzerine düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti https://t.co/EXIXko37xi pic.twitter.com/6gSlEuYVte— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 7, 2025
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kazanın ardından çıkan yangına 5 araçla müdahale etti.
İtfaiye yetkilileri, uçakta kaç kişi bulunduğunun henüz netleşmediğini, kazadan herhangi birinin kurtulma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.