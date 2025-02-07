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Dünya

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sercan İrkin  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Sao Paulo

Campo de Marte Havaalanı'ndan havalanan küçük uçak, kalkıştan kısa süre sonra kent merkezine yakın bir caddeye düştü.

7 kişi taşıma kapasiteli uçağın caddedeki başka araçlara da çarptığı kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kazanın ardından çıkan yangına 5 araçla müdahale etti.

İtfaiye yetkilileri, uçakta kaç kişi bulunduğunun henüz netleşmediğini, kazadan herhangi birinin kurtulma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

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