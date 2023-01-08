Brezilya'da yüzlerce Bolsonaro destekçisi Kongre binasını bastı
Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişi, Ulusal Kongre'ye baskın düzenledi.
Bolivar
Brezilya basınında çıkan habere göre, ordudan müdahale talebiyle slogan atan gruplar, polis bariyerini aşarak Kongre binasına girdi.
Polis, aşırı sağcı Bolsonaro yanlısı protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale ediyor.
Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva karşıtı eylem düzenleyen Bolsonaro destekçileri orduya müdahale çağrısında bulundu.
Bazı göstericilerin Temsilciler Meclisi ve Senato binalarının çatısına çıktığı görüldü.
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, olayların olduğu sırada resmi ziyaret için gittiği Sao Paulo'da bulunuyordu.
İspanya ve Portekiz'den Brezilya Devlet Başkanı Lula'ya destek
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Portekiz hükümeti, Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçilerinden aşırı sağcı yüzlerce kişinin Ulusal Kongre'ye baskın düzenlemesini kınayarak, Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva'ya destek verdi.
Sanchez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm desteğim, Brezilya halkı tarafından demokratik ve özgür bir şekilde seçilen kurumlara ve başkan Lula'ya." ifadesini kullandı.
Brezilya'da Ulusal Kongre'ye düzenlenen baskını "şiddetle kınadıklarını" vurgulayan Sanchez, "en kısa zamanda demokratik normalliğe dönme çağrısı yaptıklarını" belirtti.
Portekiz'deki sol hükümetten yapılan yazılı açıklamada da "Brasilia'da bugün meydana gelen, demokrasi karşıtı, kamu düzenini bozan ve şiddet içeren eylemlerin kınandığı" kaydedildi.
Brezilya'da Devlet Başkanı Lula da Silva ile dayanışma içinde olunduğu vurgulanan açıklamada, "ülkede kamu düzenini ve yasallığı yeniden tesis etmek için Brezilyalı yetkililere destek verildiği" ifade edildi.
Güney Amerika'nın en büyük ülkesi, nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde ülkeyi iki dönem yöneten sol görüşlü eski Devlet Başkanı Lula yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.
Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.
Ülkede cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümü olan 15 Kasım'da Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde orduyu Lula'ya karşı müdahaleye çağıran gösteriler için askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti.
Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan eski Devlet Başkanı Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.