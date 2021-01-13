Euro
9.07
Dolar
7.45
BIST 100
1,557.31
Altın
1,854.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Üs bölgelerindeki kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı
logo
Dünya, Koronavirüs

Brezilya'da Sinovac aşısının etkinlik oranındaki değişime virüsü 'çok hafif' atlatan vakalar neden oldu

Çinli Sinovac şirketinin Kovid-19 aşısının etkinliğine ilişkin Brezilya'nın duyurduğu yüzde 50,4 oranına, son aşama testlerde "çok hafif" kategorisine giren vakalardan gelen verinin değerlendirmesi sonucunda varıldığı bildirildi.

Emel Gözellik   | 13.01.2021
Brezilya'da Sinovac aşısının etkinlik oranındaki değişime virüsü 'çok hafif' atlatan vakalar neden oldu

Ankara

BBC'de yer alan habere göre, Sinovac'ın Brezilya'da Kovid-19 aşısı deneyleri ve üretimi için iş birliği yaptığı Butantan Enstitüsü Faz-3 sonuçlarında elde ettikleri verileri paylaştı.

Geçen hafta aşının "hafif ila şiddetli" Kovid-19 vakalarına karşı yüzde 78 etkili olduğunu açıklayan Butantan Enstitüsü bu defa, Türkiye'de de deneyleri yapılan "CoronaVac" aşısının etkinlik oranının yüzde 50,4'te kaldığını bildirdi.

Enstitü yüzde 50,4 etkinlik oranının, aşı vurdurduktan sonra Kovid-19'u "çok hafif" atlatan ve tıbbi yardıma ihtiyaç duymayanlar dahil tüm gönüllülerden gelen veriler dikkate alınarak elde edildiğini açıkladı.

Kovid-19'u çok hafif geçirenlerde bazen hiçbir belirti görülmezken, bazı vakalar halsizlik ve sırt ağrısından şikayet ediyor. Yine "çok hafif" kategorisine giren vakalarda öksürük ve üşüme, karın ağrısı ve ishal gibi semptomlar gözlenebiliyor. Bu kategoriye girenlerde virüs hasarına hemen hemen hiç rastlanmıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık çalışanları için Kovid-19 aşı randevuları MHRS'de güncellendi
Japonya’da 7 eyalet daha OHAL kapsamına alındı
Brezilya'da Sinovac aşısının etkinlik oranındaki değişime virüsü 'çok hafif' atlatan vakalar neden oldu
İtalya'da bakımevinde koronavirüse karşı 'Sarılma Odası' kuruldu
Kovid-19 salgını Avrupalı Türkleri de olumsuz etkiledi

Benzer haberler

Sağlık çalışanları için Kovid-19 aşı randevuları MHRS'de güncellendi

Sağlık çalışanları için Kovid-19 aşı randevuları MHRS'de güncellendi

Brezilya'da Sinovac aşısının etkinlik oranındaki değişime virüsü 'çok hafif' atlatan vakalar neden oldu

Endonezya'da ilk Kovid-19 aşısı Devlet Başkanı Widodo'ya yapıldı

Meksika'da her hafta 439 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapılması hedefleniyor

Meksika'da her hafta 439 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapılması hedefleniyor
Sırbistan, Çin'den de Kovid-19 aşısı satın almak istiyor

Sırbistan, Çin'den de Kovid-19 aşısı satın almak istiyor
AB Valneva ile aşı alımı için ön görüşmeleri tamamladı

AB Valneva ile aşı alımı için ön görüşmeleri tamamladı