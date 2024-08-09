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Dünya

Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan uçak yerleşim yerine düştü

Brezilya'da 58 yolcu ve 4 kişilik mürettebat taşıyan uçak Sao Paulo kenti yakınlarındaki yerleşim yerine düştü.

Sinan Doğan  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan uçak yerleşim yerine düştü

Bogota

Cascavel ketinden Guarolhus'a giden Voepass Hava Yollarına ait ATR-72 tipi uçak, 58 yolcusu ve 4 kişilik mürettebatı ile Sao Paulo'nun kuzeyindeki Vinhedo kentinde yerleşim yerine çakıldı.

Brezilya basınında çıkan haberlerde, uçaktan sağ kurtulan olmadığı belirtildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, uçağın kendi ekseninde dönerek dikey şekilde düşmesi yer alıyor. Kaza yerine itfaiye ekiplerinin ulaştığı ve uçağın alev aldığı görüntülere yansıdı.

Voepass şirketinden yapılan açıklamada, uçakta toplam 62 kişinin bulunduğu belirtildi.

Yetkililer, Brezilya Hava Kuvvetlerine bağlı destek bir ekibin uçağın düştüğü bölgeye doğru hareket ettiğini duyurdu.

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