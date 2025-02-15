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Dünya

Brezilya lideri Lula da Silva'dan ABD'nin gümrük vergilerine tepki: Ticari olarak karşılık vereceğiz

Sinan Doğan  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
Brezilya lideri Lula da Silva'dan ABD'nin gümrük vergilerine tepki: Ticari olarak karşılık vereceğiz

Bogota

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergisine tepki göstererek, "Ticari olarak karşılık vereceğiz; ya Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayette bulunacağız ya da ABD'den ithal ettiğimiz ürünleri vergilendireceğiz." dedi.

Ülkesindeki bir radyoya konuşan Lula da Silva, ek gümrük vergilerinin kimseye bir fayda getirmeyeceğini savundu.

Lula da Silva, "Ticari olarak karşılık vereceğiz; ya Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayette bulunacağız ya da ABD'den ithal ettiğimiz ürünleri vergilendireceğiz." dedi.

Trump başkan seçildiğinden bu yana kendisiyle hiç görüşmediğini dile getiren Lula da Silva, "Biz savaş değil, barış istiyoruz. ABD'yi son derece önemli bir ülke olarak görüyoruz. Umarım ABD de bizim için aynı şeyi düşünüyordur." şeklinde konuştu.

ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana üstlendiği "dünyanın demokrasiyi koruyan gücü" ve "küresel düzenin şerifi" rolüyle çelişen politikalar izlediğini söyleyen Lula da Silva, Trump'ın son dönemdeki politikalarına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Artık Amerikalılar için sadece Amerika var. Onlar için her şey şu: 'Her ürünü vergilendireceğim, Grönland'ı alacağım, Kanada'yı ilhak edeceğim, Panama Kanalı'nı ele geçireceğim, milyonlarca insanı sınır dışı edeceğim.' Bu beni endişelendiriyor. Çünkü dünyada asıl risk altında olan şey, en iyi yönetim sistemi olan demokrasidir. Ancak Trump, her istediğini yapamaz. Eğer diğer ülkeleri etkileyen adımlar atarsa, mutlaka bir tepki alacaktır."

Ulusal basına göre Brezilya, ABD'nin en büyük ikinci çelik tedarikçisi olarak biliniyor.

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