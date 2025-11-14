Dolar
42.33
Euro
49.27
Altın
4,171.27
ETH/USDT
3,173.10
BTC/USDT
97,047.00
BIST 100
10,594.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen için Kayseri'de cenaze töreni düzenleniyor Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş için Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'nda tören düzenleniyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştü.
logo
Dünya

Botsvanalı aktör Tshipa: "Botsvana'da demokrasimizin güçlü ve olgun olduğunu kanıtladık"

Botsvanalı aktör ve komedyen Letsomo la Tshipa, "Botsvana'da demokrasimizin güçlü ve olgun olduğunu kanıtladık." dedi.

Saadet Firdevs Aparı Bayram  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Botsvanalı aktör Tshipa: "Botsvana'da demokrasimizin güçlü ve olgun olduğunu kanıtladık" Fotoğraf: Muhammed Furkan Dursun/AA

Gaboron

Tshipa, AA muhabirine ülkesinde 2024’te düzenlenen seçimler sonucu 58 yıllık iktidar partisinin değişim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesi için 2024'ün en güzel yıl olduğunu belirten Tshipa, "Çünkü hükümet değişikliği yaşadık. Aynı partiden bir başkan değil farklı siyasi partiler iktidar değiştiriyor ve bu, demokrasimizi sağlamlaştırdı çünkü siyasi partiler arasında da değişim olmadan demokrasinin tam anlamıyla gerçekleşemeyeceği söylenir." diye konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Değişim sürecinin sorunsuz şekilde gerçekleştirildiğini ifade eden Tshipa, “58 yıl boyunca çoğunlukla başkanlık değişimi yaşadık, hükümet değişimi değil başkan değişimi, siyasi parti değişimi değil ama bu sefer siyasi partiyi değiştirdik." dedi.

Tshipa, bu durumun diğer Afrika ülkelerine de örnek olduğunu vurgulayarak, "Bir Afrikalı liderin seçimleri kaybettiğini ancak protesto etmek yerine eski başkanımızın yaptıklarından ilham aldığını söylediğini hatırlıyorum." diye konuştu.

Botsvana'daki seçimlerin Batı ülkelerine etkisine de değinen Tshipa, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Batı dünyası için de bir şok oldu çünkü onlar, Afrika'yı her zaman kötü bir şekilde tasvir ediyorlar. Çoğu zaman Afrika'da hükümet değişikliği olduğunda bir tür sorunların çıkması beklenir ama burada, Botsvana'da demokrasimizin güçlü ve olgun olduğunu kanıtladık.

Amerika'dayken bir adamla konuşuyordum, demokrasiden bahsediyorduk ve sonra bana meydan okudular. 'Ah, sizin demokrasiniz tam değil çünkü hiç siyasi parti değişikliği yaşamadınız ancak siyasi partilerinizi değiştirdiğinizde ve yine de istikrarı koruduğunuzda, o zaman demokrasinizin olgun olduğuna inanırız.' dediler. Geçen yıl bunu kanıtladık.”

Seçimler sonrasında bazı insanların endişelendiğini ifade eden Tshipa, “Şu anda tek sorun, oy verenlerin ve hatta oy vermeyenlerin endişesi çünkü çok fazla değişiklik bekliyorlar. Halkımızın günlük düşüncelerini karakterize eden şey bu. Hayatlarında çok fazla iyileşme bekliyorlar." diye konuştu.

Tshipa, ülkesini ve insanlarını çok sevdiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
22 ilde düzenlenen "Orkinos Bulut-2" operasyonunda 138 kişi yakalandı
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor
Ahıska Türkü akademisyen Türkiye'ye borcunu öğrenci yetiştirerek ödüyor
Investco Holding AŞ soruşturmasında 20 şirkete TMSF kayyum olarak atandı
Sındırgı üç aydır "olağanüstü deprem fırtınası" yaşıyor

Benzer haberler

Botsvanalı aktör Tshipa: "Botsvana'da demokrasimizin güçlü ve olgun olduğunu kanıtladık"

Botsvanalı aktör Tshipa: "Botsvana'da demokrasimizin güçlü ve olgun olduğunu kanıtladık"

AB, üye ülkelerde demokrasileri ve sivil toplumları güçlendirmeyi hedefliyor

Botsvana Uluslararası İlişkiler Bakanı Butale: Türkiye, dünyaya barış getirmek için çok çaba sarf ediyor

Botsvana'da ulusal enerji güvenliğini geliştirmek için Türk şirketiyle stratejik ortaklık anlaşması imzalandı

Botsvana'da ulusal enerji güvenliğini geliştirmek için Türk şirketiyle stratejik ortaklık anlaşması imzalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet