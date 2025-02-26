Bosnalı Sırp lider Dodik'e "Yüksek Temsilcilik'e saygı duymamak" suçundan 1 yıl hapis cezası
Bosna Hersek Mahkemesi, ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik'e "Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı duymamak" suçundan 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası verdi.
Saraybosna
Başkent Saraybosna'da gerçekleşen duruşmada Dodik'e karşı bir yıldan uzun süredir devam eden davanın kararı açıklandı.
- Bosnalı Sırp lider Dodik'in "Yüksek Temsilcilik'e saygı duymamaktan" yargılandığı davada yarın karar günü
OHR kararlarına saygı duymamaktan suçlu bulunan Dodik'e 1 yıl hapis, 6 yıl da siyasi yasak cezası verildiği ifade edildi.
Bosna Hersek'te ayrılıkçı söylemleriyle gündeme gelen ve ceza alması halinde RS'nin bağımsızlığını ilan edeceğini iddia eden Dodik ise kararın açıklandığı duruşma salonuna gelmedi.
Dodik ile beraber aynı sebepten yargılanan RS Resmi Gazete Müdürü Milos Lukic ise suçsuz bulundu.
Bu arada, Dodik'in kararın ardından temyize başvurabileceği de belirtildi.
Dodik OHR kararlarına saygı duymamakla suçlanmıştı
RS Ulusal Meclisi (NSRS), Haziran 2023'te Yüksek Temsilci Christian Schmidt'in kararlarının, entitenin Resmi Gazetesi'nde yayımlanmaması yönünde karar almıştı.
Yüksek Temsilci Schmidt ise NSRS'nin bu kararını iptal ettiğini ve yürürlüğe girmeyeceğini açıklamış ancak Schmidt'in açıklamasına rağmen karar yürürlüğe girmişti.
Dodik ve Lukic hakkında OHR kararlarına saygı duymadıkları gerekçesiyle iddianame hazırlanmış ve kabul edilen iddianame kapsamında Dodik 16 Aralık 2023'te ilk duruşması için mahkemeye gelmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.