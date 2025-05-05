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Dünya

Bosna Hersek'teki savaşta başkent Saraybosna'da öldürülen 1601 çocuk anıldı

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaş sırasında kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'da Sırplar tarafından öldürülen 1601 çocuk için anma töreni düzenlendi.

İsmail Özdemir, Elvır Hodzıc  | 05.05.2025 - Güncelleme : 05.05.2025
Bosna Hersek'teki savaşta başkent Saraybosna'da öldürülen 1601 çocuk anıldı Fotoğraf:Samır Jordamovıc/AA

Saraybosna

Saraybosna'daki programa kurbanların yakınları, vatandaşlar, yetkililer ile çok sayıda çocuk katıldı.

Öldürülen çocuklar için dua edildi ve hatıralarını yaşatmak amacıyla yapılan anıta çiçekler konuldu.

1992-1995 Saraybosna Kuşatmasında Öldürülen Çocukların Aileleri Derneği Başkanı Fikret Grabovica, yaptığı açıklamada, Saraybosnalıların kuşatma yıllarında maruz kaldıkları vahşi cinayetlere dikkati çektiklerini söyledi.

Özellikle gençlerin savaş yıllarında yaşananları unutmamaları gerektiğini belirten Grabovica, şöyle konuştu:

"Hepimiz, kuşatma sırasında yaşananlar hakkında yeterli bilgi sahibi olmayan genç nesillere hafıza kültürünü aktarmakla yükümlüyüz. Gençler, kendi yaşıtlarının nasıl katledildiğini ve hayallerinin nasıl korkunç biçimlerde söndürüldüğünü bilmelidir. Bunu birilerinden nefret etmek için değil kendi geleceklerini doğru biçimde kurmak ve bu tür kötülüklerin tekrar yaşanmaması için bilmelidirler."

Derneğin Başkan Yardımcısı Alija Hodzic de kuşatma sırasında tek çocuğunu kaybettiğini ve zaman geçtikçe acısının daha da ağırlaştığını ifade etti.

Çocuğunun özlemiyle geçen her günün kendisi için daha da zor olduğunu dile getiren Hodzic, "Tek çocuğum, kızım Jasmina 18 yaşındayken öldürüldü. Büyümüş, genç bir kızdı ama caniler onu bizden aldı. Sevgili kardeşlerim, kimse için savaş istemeyin çünkü savaş sadece kötülük getirir. Bunu bugün Gazze, Ukrayna ve Hindistan örneklerinde açıkça görebilirsiniz." dedi.

Saraybosna kuşatması

Modern tarihin en uzun kuşatması 5 Nisan 1992'de başlamış ve 29 Şubat 1996'ya kadar devam etmişti.

Saraybosna Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Suada Dilberovic ile Bosna Hersek Meclisinde çalışan iki çocuk annesi Olga Sucic, Sırp paramiliter birliklerin saldırıları sonucu Saraybosna'daki Vrbanja Köprüsü'nde öldürülmüştü.

Sırp birlikleri, 5 Nisan'daki saldırılarında doğrudan sivilleri hedef almış, savaş karşıtı gösteri yapan Saraybosnalılara ateş açmıştı.

Dilberovic ve Sucic'in öldürüldüğü gün aynı zamanda modern tarihin en uzunu Saraybosna kuşatması da başlamış, 1425 gün süren kuşatmada 1601'i çocuk 11 bin 541 kişi hayatını kaybetmişti.

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