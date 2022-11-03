Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı
Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'nun (EUFOR) görev süresi 1 yıl uzatıldı.
saraybosna
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) New York'ta düzenlenen oturumunda, Bosna Hersek'teki EUFOR'un görev süresinin 1 yıl uzatılmasına karar verildi.
BMGK üyesi 15 ülke, Bosna Hersek'te "barış ve istikrarın korunması" adına görev süresi 5 Kasım'da sona ermesi beklenen EUFOR'un görev süresinin uzatılması yönündeki kararı onayladı.
Bosna Hersek'te 2 Ekim'de yapılan seçimlerin de değerlendirildiği oturumda konuşan İrlanda'nın BM Daimi Temsilcisi Fergal Mythen, Yüksek Temsilcilik Ofisi'nin (OHR) ve EUFOR'un ülkedeki varlığının önemine dikkati çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.