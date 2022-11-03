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Dünya

Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı

Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'nun (EUFOR) görev süresi 1 yıl uzatıldı.

Ahmet Nurduhan   | 03.11.2022
Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı

saraybosna

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) New York'ta düzenlenen oturumunda, Bosna Hersek'teki EUFOR'un görev süresinin 1 yıl uzatılmasına karar verildi.

BMGK üyesi 15 ülke, Bosna Hersek'te "barış ve istikrarın korunması" adına görev süresi 5 Kasım'da sona ermesi beklenen EUFOR'un görev süresinin uzatılması yönündeki kararı onayladı.

Bosna Hersek'te 2 Ekim'de yapılan seçimlerin de değerlendirildiği oturumda konuşan İrlanda'nın BM Daimi Temsilcisi Fergal Mythen, Yüksek Temsilcilik Ofisi'nin (OHR) ve EUFOR'un ülkedeki varlığının önemine dikkati çekti.

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