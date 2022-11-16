Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin yeni üyeleri görevlerini teslim aldı
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin yeni üyeleri, yemin ederek görevlerine resmen başladı.
Saraybosna
Ülkede 2 Ekim'de yapılan seçimlerde ülkenin en üst makamı olan Devlet Başkanlığı Konseyine seçilen Boşnak üye Denis Becirovic, Hırvat üye Zeljko Komsic ve Sırp üye Zeljka Cvijanovic yemin ederek görevlerine başladı.
Cvijanovic burada yaptığı açıklamada, seçimlerde kendisine destek veren vatandaşlara teşekkür ederken Bosna Hersek içerisinde ve bölge ülkeleriyle "iş birliği köprüleri" inşa edilmesinin önemini vurguladı.
"Açık Balkan" girişimine ve diyaloğa verdiği öneme dikkati çeken Cvijanovic, "Bu zorlu zamanlarda önümüze çıkan her 'gelişim fırsatını' kabul etmemiz, komşu ülkelerle birlikte ekonomimize ve vatandaşlarımıza fayda sağlayabilecek tüm bölgesel girişimlere katılmamız önemlidir." diye konuştu.
Komsic de Bosna Hersek'in çıkarları için çalışacağını dile getirirken ülkesinin, NATO üyesi olması için gerekli tüm çalışmaları yürüteceğini belirtti.
Konseyin Boşnak üyesi Becirovic de "Bu olağanüstü bir onur. Tüm vatandaşların haklarını koruyacağımıza yemin ettik. Bütün insanlarımızın özgürlüğünü ve onurunu savunacağız." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyeliğini Cvijanovic'e devreden ve ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ndeki (RS) seçimi yüzde 47,06 oyla kazanan Milorad Dodik de yemin ederek RS Başkanlığı görevini resmen teslim aldı.
4 yıllığına seçilen Konsey üyeleri, dönüşümlü olarak 8 aylığına Konsey başkanlığı yapıyor.
Bosna Hersek'teki seçimler
Bosna Hersek'te 2 Ekim'de yapılan seçimlerde, Sosyal Demokrat Parti'nin (SDP) adayı Denis Becirovic oyların yüzde 57,37'sini alarak konseyin Boşnak üyeliğine, Demokrat Cephe (DF) adayı Zeljko Komsic de oyların yüzde 55,80'ini alarak Hırvat üyeliğine seçilmişti.
RS'teki oylarla seçilen konseyin Sırp üyesi ise oyların 51,65'ini alan Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği (SNSD) adayı Zeljka Cvijanovic olmuştu.
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