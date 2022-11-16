Dolar
18.61
Euro
19.32
Altın
1,774.56
ETH/USDT
1,209.40
BTC/USDT
16,512.00
BIST 100
4,672.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin yeni üyeleri görevlerini teslim aldı

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin yeni üyeleri, yemin ederek görevlerine resmen başladı.

Ahmet Nurduhan   | 16.11.2022
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin yeni üyeleri görevlerini teslim aldı Fotoğraf: Elman Omic - AA

Saraybosna

Ülkede 2 Ekim'de yapılan seçimlerde ülkenin en üst makamı olan Devlet Başkanlığı Konseyine seçilen Boşnak üye Denis Becirovic, Hırvat üye Zeljko Komsic ve Sırp üye Zeljka Cvijanovic yemin ederek görevlerine başladı.

Cvijanovic burada yaptığı açıklamada, seçimlerde kendisine destek veren vatandaşlara teşekkür ederken Bosna Hersek içerisinde ve bölge ülkeleriyle "iş birliği köprüleri" inşa edilmesinin önemini vurguladı.

"Açık Balkan" girişimine ve diyaloğa verdiği öneme dikkati çeken Cvijanovic, "Bu zorlu zamanlarda önümüze çıkan her 'gelişim fırsatını' kabul etmemiz, komşu ülkelerle birlikte ekonomimize ve vatandaşlarımıza fayda sağlayabilecek tüm bölgesel girişimlere katılmamız önemlidir." diye konuştu.

Komsic de Bosna Hersek'in çıkarları için çalışacağını dile getirirken ülkesinin, NATO üyesi olması için gerekli tüm çalışmaları yürüteceğini belirtti.

Konseyin Boşnak üyesi Becirovic de "Bu olağanüstü bir onur. Tüm vatandaşların haklarını koruyacağımıza yemin ettik. Bütün insanlarımızın özgürlüğünü ve onurunu savunacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyeliğini Cvijanovic'e devreden ve ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ndeki (RS) seçimi yüzde 47,06 oyla kazanan Milorad Dodik de yemin ederek RS Başkanlığı görevini resmen teslim aldı.

4 yıllığına seçilen Konsey üyeleri, dönüşümlü olarak 8 aylığına Konsey başkanlığı yapıyor.

Bosna Hersek'teki seçimler

Bosna Hersek'te 2 Ekim'de yapılan seçimlerde, Sosyal Demokrat Parti'nin (SDP) adayı Denis Becirovic oyların yüzde 57,37'sini alarak konseyin Boşnak üyeliğine, Demokrat Cephe (DF) adayı Zeljko Komsic de oyların yüzde 55,80'ini alarak Hırvat üyeliğine seçilmişti.

RS'teki oylarla seçilen konseyin Sırp üyesi ise oyların 51,65'ini alan Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği (SNSD) adayı Zeljka Cvijanovic olmuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyoğlu'nda "İstiklal Bizim" birlik ve beraberlik yürüyüşü düzenlendi
Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
AK Parti'den Yeniçağ gazetesine 100 bin liralık tazminat davası
Bakan Özer'den, terör saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Özsoy ve kızının ailesine taziye ziyareti
Terör saldırısında hayatını kaybedenler İstiklal Caddesi'nde anılıyor

Benzer haberler

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin yeni üyeleri görevlerini teslim aldı

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin yeni üyeleri görevlerini teslim aldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet