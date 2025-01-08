BM'ye göre Rusya-Ukrayna Savaşı'nın barışçıl çözümü için belirsizlik devam ediyor
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiser Yardımcısı Nada Al-Nashif, Rusya ile Ukrayna arasında devam savaşın tehlikeli şekilde tırmandığını ve barışçıl bir çözüme ulaşmanın belirsizliğini halen koruduğunu bildirdi.
Cenevre
Al-Nashif, Ukrayna'daki insan haklarıyla ilgili rapora ilişkin BM İnsan Hakları Konseyi'nde konuşma yaptı.
Rusya ile Ukrayna arasında Şubat 2022'de başlayan savaşı hatırlatan Al-Nashif, "Çatışmaların tehlikeli bir şekilde tırmanmasına tanık olduğumuz için barışçıl bir çözüme doğru ilerleme halen belirsizliğini koruyor." dedi.
Ukrayna'daki sivil kayıplara dikkati çeken Al-Nashif, bunun, BM İnsan Hakları Ofisi'nin 1 Eylül-30 Kasım 2024 dönemi için yayımladığı son raporda da teyit edildiğini hatırlattı.
Al-Nashif, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarının geçen yıl 574 sivilin ölümüne yol açtığını ve bunun, önceki yıla kıyasla yüzde 30'luk artış anlamına geldiğini kaydetti.
"Şubat 2022'den bu yana bu çatışmada 650'den fazla çocuk dahil 12 bin 300'den fazla sivil öldü ve 27 bin 800'den fazla kişi yaralandı." diyen Al-Nashif, 700'den fazla tıbbi tesis ile 1500 okulun hasar gördüğü veya yok edildiğini söyledi.
Al-Nashif, Rusya askerleri tarafından yakalanan Ukraynalı askeri personelin infazına ilişkin güvenilir iddiaların önemli ölçüde artmasından derin endişe duyduğunu kaydederken, savaş boyunca 170 sivilin infazının doğrulandığını ve bunun bir "savaş suçu" teşkil ettiğini belirtti.
Uluslararası topluma çağrı
"Tüm bu cinayetler için hesap verilebilirlik esastır." değerlendirmesinde bulunan Al-Nashif ancak bu konuyla ilgili "neredeyse tam bir dokunulmazlığın" söz konusu olduğunu vurguladı.
Al-Nashif, Ukraynalı esirlerin yaygın ve sistematik işkence ile kötü muameleye maruz kaldığına işaret etti.
"Her iki taraftaki yetkilileri, savaş esirlerine karşı işkenceye son vermeye ve sorumluları yargılamak için derhal adımlar atmaya çağırıyorum." ifadelerini kullanan Al-Nashif, uluslararası toplumu, uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki tüm yükümlülüklere saygı gösterilmesini sağlamak için harekete geçmeye davet etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.