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Dünya

BM'ye göre insani yardım görevlileri, MSC 2025'teki tartışmalardan en çok endişe duyanlar arasında

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, insani yardım görevlilerinin, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2025) yaşanan tartışmalardan en çok endişe duyanlar arasında yer aldığını belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
BM'ye göre insani yardım görevlileri, MSC 2025'teki tartışmalardan en çok endişe duyanlar arasında

Cenevre

Grandi, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen MSC 2025'e ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"İnsani yardım görevlileri, bu yıl Münih Güvenlik Konferansı'nda gerçekleşen tartışmalardan en çok endişe duyanlar arasında yer alıyor." ifadesini kullanan Grandi, dünyayı krizlerden en çok etkilenenlerin bakış açısından gördüklerini kaydetti.

Grandi, uluslararası işbirliğinin azalmasının, herkes için daha fazla can kaybı, sefalet ve güvensizlik anlamına geldiğine işaret etti.

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