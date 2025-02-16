BM'ye göre insani yardım görevlileri, MSC 2025'teki tartışmalardan en çok endişe duyanlar arasında
Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, insani yardım görevlilerinin, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2025) yaşanan tartışmalardan en çok endişe duyanlar arasında yer aldığını belirtti.
Cenevre
Grandi, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen MSC 2025'e ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.
"İnsani yardım görevlileri, bu yıl Münih Güvenlik Konferansı'nda gerçekleşen tartışmalardan en çok endişe duyanlar arasında yer alıyor." ifadesini kullanan Grandi, dünyayı krizlerden en çok etkilenenlerin bakış açısından gördüklerini kaydetti.
Grandi, uluslararası işbirliğinin azalmasının, herkes için daha fazla can kaybı, sefalet ve güvensizlik anlamına geldiğine işaret etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.