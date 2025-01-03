BM'ye göre Esed rejiminin devrilmesinin ardından 115 binden fazla Suriyeli ülkesine döndü
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından komşu ülkelerdeki 115 binden fazla Suriyelinin ülkelerine geri döndüğünü bildirdi.
Cenevre
BMMYK, Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi ülkelerden 115 binden fazla kişinin Suriye'ye geri döndüğü bildirildi.
Suriyelilerin geri dönüşleriyle ilgili sayıların, ev sahibi ülkelerin kamuoyu paylaşımlarına, Suriye'deki göç servisleriyle yapılan temaslara ve BMMYK ile ortakları tarafından yapılan sınır gözlemlerine dayandığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.