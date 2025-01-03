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Dünya

BM'ye göre Esed rejiminin devrilmesinin ardından 115 binden fazla Suriyeli ülkesine döndü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından komşu ülkelerdeki 115 binden fazla Suriyelinin ülkelerine geri döndüğünü bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
BM'ye göre Esed rejiminin devrilmesinin ardından 115 binden fazla Suriyeli ülkesine döndü

Cenevre

BMMYK, Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi ülkelerden 115 binden fazla kişinin Suriye'ye geri döndüğü bildirildi.

Suriyelilerin geri dönüşleriyle ilgili sayıların, ev sahibi ülkelerin kamuoyu paylaşımlarına, Suriye'deki göç servisleriyle yapılan temaslara ve BMMYK ile ortakları tarafından yapılan sınır gözlemlerine dayandığı kaydedildi.

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