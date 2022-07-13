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Dünya

BMGK'den Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde barış ve istikrar çabalarına destek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki duruma ilişkin açıklamasında, barış ve istikrarı teşvik etmeye yönelik ulusal ve bölgesel çabalara desteklerini yineledi.

Mücahit Oktay   | 13.07.2022
BMGK'den Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde barış ve istikrar çabalarına destek

New York

BMGK tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güvenlik Konseyi üyelerinin, bölge ülkeleri tarafından verilen barış taahhütlere dayanarak Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Büyük Göller bölgesinde barış ve istikrarı teşvik etmeye yönelik ulusal ve bölgesel çabalara destekleri bildirildi.

Açıklamada, "Güvenlik Konseyi üyeleri, Angola Devlet Başkanı Lourenço'nun ev sahipliğinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti Başkanı Tshisekedi ile Ruanda Devlet Başkanı Kagame arasında yapılan Zirveyi memnuniyetle karşıladı." ifadesine yer verildi.

Güvenlik Konseyi üyelerinin, Büyük Göller Bölgesi Uluslararası Konferansı'nın (ICGLR) çizdiği yol haritası doğrultusunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğu bölgesindeki barış süreciyle ilgili olarak belirlenen hedefleri not ettiği ve her iki tarafı da belirlenen yol haritasını uygulamaya ve gerilimi azaltmak için gerekli tüm adımları atmaya teşvik ettiği belirtildi.

BMGK'nin, 20 Haziran 2022'de Nairobi'de düzenlenen Doğu Afrika Topluluğu Devlet Başkanları'nın Doğu Afrika Topluluğu'nun doğusundaki barış ve güvenlik durumuna ilişkin Yedili Zirve ve Üçüncü Toplantısı Bildirisi'ni memnuniyetle karşıladığı vurgulandı.

Güvenlik Konseyi üyeleri, bölgedeki güvenlik ve istikrarda zor kazanılan ilerlemeyi tersine çevirerek mevcut insani durumu daha da kötüleştirme tehdidi nedeniyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğu illerinde silahlı grup faaliyetlerinin artması konusundaki endişelerini de tekrarladı.

Ayrıca açıklamada, tüm silahlı gruplardan, her türlü şiddeti derhal durdurmaları ve "Silahsızlanma, Terhis, Toplumu İyileştirme ve İstikrar Programına" koşulsuz olarak katılmaları istendi.

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