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Dünya

BMGK, Libya'ya yönelik silah ambargosu ihlallerinin açık denizlerde denetlenebilmesi yetkisini bir yıl uzattı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'ya uygulanan silah ambargosunu ihlal ettiğinden şüphelenilen gemilerin üye ülkelerce denetlenebilmesi yetkisini bir yıl daha uzattı.

Betül Yürük   | 03.06.2021
BMGK, Libya'ya yönelik silah ambargosu ihlallerinin açık denizlerde denetlenebilmesi yetkisini bir yıl uzattı

Birleşmiş Milletler

BMGK, 2016 yılından bu yana Libya'ya yönelik silah ambargosu ihlallerinin açık denizlerde denetlenebilmesine imkan tanıyan kararı yeniledi.

Silah ambargosunu ihlal ettiğinden şüphelenilen gemilerin üye ülkelerce denetlenebilmesi yetkisi bir yıl daha uzatıldı.

Akdeniz'de Libya'ya yönelik silah ambargosu ihlalleri, Avrupa Birliği'nin hayata geçirdiği İrini Operasyonu tarafından denetleniyor.

İrini Operasyonu, Libya konulu Berlin Konferansı sonrasında 31 Mart 2020'de başlatıldı.



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