Dolar
43.18
Euro
50.38
Altın
4,616.39
ETH/USDT
3,386.70
BTC/USDT
97,482.00
BIST 100
12,369.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BMGK, Kızıldeniz'deki Husilerin saldırılarına ilişkin izleme kararını 6 ay daha uzattı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Kızıldeniz'deki Husilerin saldırılarının takip edilmesi kararının 6 ay daha uzatılmasını onayladı.

Mücahit Oktay  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
BMGK, Kızıldeniz'deki Husilerin saldırılarına ilişkin izleme kararını 6 ay daha uzattı

New York

BMGK'de, Husiler'in Kızıldeniz'deki saldırılarının takip edilmesi ve raporlanmasına yönelik karar tasarısı oylandı.

Güvenlik Konseyi üyeleri, 13 lehte oyla, söz konusu kararın 6 ay daha uzatılmasını kabul ederken, Rusya ve Çin çekimser kaldı.

Karar, 15 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD ve Yunanistan tarafından hazırlanan kararın oylanması öncesi konuşan Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Anna Evstigneeva, taslak karar konusunda çekimser kalacaklarını belirtti.

"Mevcut gerçekler ışığında, Güvenlik Konseyinin Kızıldeniz'i değil, Karayipler'deki vergi ve ticari taşımacılığı izlemesi daha doğru olurdu." diyen Evstigneeva, söz konusu kararın "siyasallaştırılmış bir konu" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Diğer yandan, ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jennifer Locetta, kararın kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Locetta, "Bu, Konseyin Kızıldeniz ve çevresindeki su yollarında seyrüsefer özgürlüğüne yönelik Husiler'in terörist tehdidine karşı sürekli teyakkuz sorumluluğunu yeniden teyit ediyor." ifadesini kullandı.

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları sonucu on binlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine tepki olarak Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki İsrail ile bağlantılı kargo gemilerini hedef alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunceli'de buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitime yarın ara verildi
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yangın merdiveni bulunmayan müstakil yapılara ilişkin düzenleme
Sapanca Gölü'nde su seviyesi son yağışlarla 8 santimetre arttı
Bartın'da heyelan nedeniyle 15 evde çatlaklar oluştu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

BMGK, Kızıldeniz'deki Husilerin saldırılarına ilişkin izleme kararını 6 ay daha uzattı

BMGK, Kızıldeniz'deki Husilerin saldırılarına ilişkin izleme kararını 6 ay daha uzattı

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, Suriye'ye saldıran İsrail'i "sorumsuzlukla" suçladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet