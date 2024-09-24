BMGK, 1 haftada ikinci kez Lübnan için acil oturumla toplanacak
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1 hafta içinde ikinci kez Lübnan'daki gelişmeleri ele almak için acil oturumla toplanacak.
New York
Dönem Başkanı Slovenya Daimi Temsilciliğinden edinilen bilgiye göre, oturum yarın yerel saatle 18.00'de gerçekleşecek.
Açılış konuşmasını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yapacak.
Acil oturum, Fransa tarafından talep edildi.
BMGK, 20 Eylül'de Cezayir'in talebiyle acil oturumla toplanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.