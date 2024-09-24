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Dünya

BMGK, 1 haftada ikinci kez Lübnan için acil oturumla toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1 hafta içinde ikinci kez Lübnan'daki gelişmeleri ele almak için acil oturumla toplanacak.

Şerife Çetin  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
BMGK, 1 haftada ikinci kez Lübnan için acil oturumla toplanacak Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

New York

Dönem Başkanı Slovenya Daimi Temsilciliğinden edinilen bilgiye göre, oturum yarın yerel saatle 18.00'de gerçekleşecek.

Açılış konuşmasını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yapacak.

Acil oturum, Fransa tarafından talep edildi.

BMGK, 20 Eylül'de Cezayir'in talebiyle acil oturumla toplanmıştı.

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