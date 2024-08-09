Dolar
33.50
Euro
36.60
Altın
2,431.10
ETH/USDT
2,590.10
BTC/USDT
60,734.00
BIST 100
9,907.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM'den Yemen'de sel felaketlerinden etkilenen bölgeler için acil yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de yaşanan sel felaketinden etkilenen bölgeler için donör ülkelere acil yardım çağrısı yaptı.

Mohammed Sameai, Mahmut Geldi  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
BM'den Yemen'de sel felaketlerinden etkilenen bölgeler için acil yardım çağrısı Fotoğraf: Mohammed Hamoud/AA

Aden

Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin X hesabından yapılan açıklamada, ülkede son günlerde etkili sağanak sebebiyle onlarca kişinin hayatını kaybetmesinin yanı sıra evlerde ve altyapıda ciddi maddi hasarın oluştuğu belirtildi.

Yemen'deki selzedeler için donör ülkelere acil yardım çağrısının yapıldığı açıklamada, acil ihtiyaçların olduğu bölgelerde yardım kuruluşlarının çalışmalar yaptığı ifade edildi.

Yemen Kızılayından yapılan açıklamada, ülkenin Taiz, Hudeyde, Hacce, Amran, Sada, Zemmar ve Sana'daki şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde 45 kişinin öldüğü ve 12 kişinin kaybolduğu belirtilmişti.

Su baskınlarından 93 bin 440 kişinin zarar gördüğü, 3 bin 640 kişinin de yerinden olduğu aktarılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de yangında dumandan etkilenen kedi kadın itfaiyecinin verdiği oksijenle hayata tutundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcu Zeynep Sönmez'i kabul etti
Baykar'ın inşa ettiği deprem konutlarının teslimi başladı
Türkiye, Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla yürütülen çabaları takdir ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kulüplerimizden fair play ruhunu güçlendirme noktasında azami hassasiyet bekliyoruz

Benzer haberler

BM'den Yemen'de sel felaketlerinden etkilenen bölgeler için acil yardım çağrısı

BM'den Yemen'de sel felaketlerinden etkilenen bölgeler için acil yardım çağrısı

Yemen ve Fas'ta Gazze'ye destek gösterileri düzenlendi

BM: İsrail'in son tahliye kararı 60 bin Filistinliyi Gazze'nin batısına yöneltti

BM, Gazzelilerin, "güvenli bölge" olarak iddia edilen yerlerde de saldırıya uğradığını bildirdi

BM, Gazzelilerin, "güvenli bölge" olarak iddia edilen yerlerde de saldırıya uğradığını bildirdi
BM’den, terörizme karşı işbirliği çağrısı

BM’den, terörizme karşı işbirliği çağrısı
İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze'de, BM çalışanı 205 kişi öldü

İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze'de, BM çalışanı 205 kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet