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Dünya

BM'den sığınmacılara ev sahipliği yapan Türkiye ve diğer ülkelere daha fazla destek çağrısı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Direktörü Antonio Vitorino, en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye gibi ülkeler için "daha fazla dayanışma ve sorumluluk paylaşımı" çağrısı yaptı.

Sümeyye Dilara Dinçer,Rabia İclal Turan   | 24.06.2021
BM'den sığınmacılara ev sahipliği yapan Türkiye ve diğer ülkelere daha fazla destek çağrısı

Ankara

Türkiye'de 18-20 Haziran'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılan Vitorino, AA muhabirine yaptığı açıklamada; Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak'ın Suriyeli sığınmacıların büyük çoğunluğuna ev sahipliği yaptığını söyledi.

Sığınmacıların ihtiyaçlarının karşılaması ve verdiği sözlerden ötürü Türkiye'ye ve diğer ülkelere teşekkür eden Vitorino, IOM'un Türkiye'ye destek olmaya devam edeceğini bildirdi.

Antonio Vitorino, sığınmacılara kapılarını açan bölgelere fon sağlayan ülkelere "hayati desteği sürdürmeleri" çağrısında bulunurken "uluslararası toplumun finansal taahhütlerine" duyulan ihtiyacın altını çizdi.

Vitorino ayrıca Avrupa Birliği (AB)-Türkiye ilişkilerinin güncellenmesi gerektiğini, taraflara bildirdiğini, uzun süren krizlerin sona erdirilmesi, barışın ve güvenliğin sağlanması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Daha fazla yeni yerleşim ve kalıcı çözümlere gerçekten ihtiyaç olduğunu vurgulayan Vitorino, "Uluslararası düzeyde rakamlara ve hedefe giden yolların artmasının ortaklaşa savunuculuğunu yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Yunanistan'ın yasa dışı geri itme uygulamaları

Antonio Vitorino, yakın zamanda sığınmacıların Yunanistan sınır muhafızları tarafından Türkiye'ye geri itilmesine ilişkin IOM'un durumu çok yakından takip ettiğini, insan hakları ve göçmelerin refahıyla ilgili endişelerini paylaştığını söyledi.

Vitorino, IOM'un AB'ye ve üye devletlere, sığınmacıların geri gönderilmesi, topluca sınır dışı edilmesine karşı ve göçmenlere yönelik şiddetin sona erdirilmesi için "acil harekete geçme" çağrısını hatırlatarak sivillere karşı kullanılan aşırı gücün ve şiddetin gerekçesi olmadığına dikkati çekti.

Uluslararası hukuka ve AB hukukuna göre sığınmacıların geri gönderilmesi ve toplu sınır dışı uygulamalarının yasak olduğunu hatırlatan Vitorino, IOM'un göçmenlerin ve sığınmacıların herhangi bir sınır bölgesinde istismar edilmesini güçlü bir şekilde kınadığını aktardı.

Vitorino, geçen yıl önerilen ve halen müzakere edilmekte olan yeni göç ve sığınma planına atıfta bulunarak "IOM, Avrupa Komisyonu'nun önerisini memnuniyetle karşılıyor." dedi.

Kovid-19 ve göç

IOM Direktörü, Kovid-19 salgını gibi zor bir dönemde göçmenlerin halihazırda karşı karşıya olduğu mücadele alanlarını ağırlaştıran yeni ve tehlikeli nefret söylemi ve yabancı düşmanlığı formlarından derin endişe duyduklarını belirterek Kovid-19 aşılarına adil erişim çağrılarını yineledi.

Vitorino, düşük ve orta gelirli ülkelere aşı sağlamaya yönelik çabaların artırılmasını ve göçmenlerin kendilerini ve topluluklarını korumalarına izin verilmesini de istedi.

Göçün temel nedenleri

Vitorino, göçün temel nedenleri olarak sıralanan çatışma ve sivil itaatsizlik, iklim değişikliği, doğal afetler, insanların daha iyi iş yada eğitim arayışının tek kalemde gerçekleşmeyeceğine vurgu yaparak bölgesel iş birliği ve ülkeler arası diyaloğun ağlanmasının şart olduğunu kaydetti.

IOM Direktörü göçün yön bazlı yaklaşımla yönetilmesi, tüm rotaların bölgeler arası yaklaşımlarla ele alınması gerektiğini, iklim değişikliğine, güvensizliğe ve istikrarsızlığa katkıda bulunan çatışmalara ve "güçlüklerle başa çıkma kabiliyetine sahip topluluklara" odaklanılması gerektiğine işaret etti.

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